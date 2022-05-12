Как спастись от сезонной аллергии?

Расскажем о способах борьбы с аллергией на цветение.

Весна — прекрасная пора, когда оживает вся природа. Однако многие люди не любят это время года из-за сезонной аллергии, которую в медицине называют поллинозом. Провоцирует это заболевание цветение деревьев и растений, некоторые продукты питания или укусы насекомых. Сезонная аллергия может перерасти в бронхиальную астму, которая протекает намного тяжелее. Расскажем подробнее о поллинозе.

Признаки

При попадании аллергенов в организм расширяются кровеносные сосуды, в результате чего из общего кровотока к периферическим тканям поступает большое количество жидкости. Это происходит из-за того, что иммунная система пытается «смыть» пыльцу, воспринимаемую как врага. При поллинозе поражаются верхние и нижние дыхательные пути, а также глаза. Понять, что у вас аллергия, можно при выраженных признаках ОРВИ без отсутствия температуры.

К основным симптомам относятся:

— чиханье,

— насморк,

— зуд в носу,

— покраснение глаз,

— жжение в глазах,

— слезотечение,

— кашель,

— затруднение дыхания.

Аллергия. Фото Global Look Press

Общими признаками считаются постоянная усталость, снижение концентрации внимания и ухудшение памяти. Симптомы эти обычно длятся в течение всего периода цветения деревьев. В России он выпадает на апрель — май.

Причины

Заместитель главного врача Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства Евгения Назарова отмечает, что мировое сообщество не может назвать конкретные причины возникновения аллергии. Некоторые ученые связывают это с гигиеной. Считается, что городские дети чаще страдают от этого заболевания, чем те, кто рос в деревнях и больше контактировал с животными и природой.

По словам Назаровой, данное заболевание может быть связано с загрязнением окружающей среды, так как под воздействием загрязнителей слизистая человека становится более восприимчива к аллергенам. С другой стороны, все загрязнители воздействуют на пыльцу, которая становится более агрессивной и аллергенной.

Стоит говорить и о генетической предрасположенности. Особенно если несколько поколений в семье страдали поллинозом. Специалисты также уверяют, что на формирование аллергии влияет курение. Речь идет о пассивном и третичном пассивном курении. Вызвать заболевание может регулярное использование антисептических спреев для горла и носа, которые губят необходимую для человека микрофлору. Если кормящие мамы придерживаются строгих диет, то это тоже сказывается на иммунной системе ребенка.

Как спастись?

Для быстрого снятия симптомов аллергии сегодня в аптеках продается большое количество средств. Лучше всего не заниматься самолечением, а получить консультацию врача. Специалисты эффективными считают уколы с аллергенами, капли и подъязычные таблетки, гормональные и антигистаминные препараты. При этом уколы можно получать абсолютно бесплатно по региональной программе от государства.

Для облегчения аллергии применяют медикаменты. Фото Global Look Press

Самым эффективным методом считается лечение с помощью аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Это когда пациент получает сначала небольшие дозы аллергена, но со временем они увеличиваются. Организм привыкает к ним, а иммунная система начинает правильно реагировать на аллергены.

Чтобы облегчить себе жизнь, важно следить за концентрацией пыльцы в воздухе. Эти данные уже сейчас показывают многие смартфоны. Также можно скачать специальные приложения, которых представлено большое количество. В Москве и Московской области есть пыльцевые ловушки, улавливающие из воздуха пыльцу и споры в круглосуточном режиме.

Чтобы минимизировать развитие симптомов аллергии, важно соблюдать осторожность. С приходом домой нужно снять всю одежду, тщательно умыть лицо, промыть нос, прополоскать горло, закапать глаза увлажняющими каплями, можно даже помыть голову. Не стоит сушить одежду на улице или балконе. Рекомендуется дома установить кондиционер с фильтрами, приобрести увлажнитель воздуха, часто проводить влажную уборку и не открывать окна в период активного цветения деревьев.

Стоит реже выходить на улицу и не выезжать на природу. Если такой возможности нет, то выходя из дома, используйте солнцезащитные очки и медицинские маски. Носите с собой всегда средства от аллергии. Не рекомендуется употреблять мед, квас, свежие орехи и фрукты. Помимо этого, не используйте косметику из натуральных компонентов.

Если же вы сильно страдаете от аллергии, то стоит на время цветения уехать в другой город или местность, где нет пыльцы. Например, взять две недели отпуска именно на этот период.

Не забывайте также, что контакты с животными считаются факторами профилактики аллергии. Именно поэтому многие с рождением детей стали заводить домашних питомцев.

Деревья, вызывающие аллергию

К числу самых опасных деревьев относится береза, которая начинает цвести на территории России в апреле и мае. Именно пыльца березы содержит в большом количестве белковые соединения, провоцирующие аллергию. На втором месте — ольха. Это дерево зацветает уже в марте, однако активный период наступает в апреле.

Аллергия. Фото Global Look Press

В южной части России аллергию вызывает граб (пик цветения — в апреле), а в европейской части нашей страны опасным считается еще и орешник. Он цветет в апреле. Также стоит быть осторожными с буком, кипарисом, плодово-ягодными деревьями, виноградом и прочими.

Вызывать аллергию могут и злаковые. Именно поэтому стоит ограничить употребление зерновых и бобовых культур, помидоров, кукурузы, пшеничного и ржаного хлеба, булочных изделий, риса, макарон, мюсли и другого.

Как определить аллерген?

Понять, что у вас аллергия, а не ОРВИ, несложно. Важно как можно раньше поставить диагноз, чтобы не запустить поллиноз.

Если у вас появилась после прогулки в парке крапивница, то очевидно, что это поллиноз. В других же случаях необходимо провести анализы. В клиниках предлагаются различные варианты. Например, можно сдать кровь на иммуноглобулин Е к экстракту определенной пыльцы. Много лет в России применяют метод кожных проб. Для этого наносят экстракт пыльцы на кожу человека, а затем немного повреждают верхний слой кожи. При наличии аллергии появится кожная реакция. Однако с этим методом необходимо быть осторожным и не сильно царапать кожу.

Существуют также прик-тесты, которые применяются в основном в других странах. Их можно делать детям уже с двух лет. Их проводят при помощи прик-ланцета, которым прокалывают кожу. Он меньше травмирует кожу, чем метод «царапок», и аллергия после этого метода не столь ярко проявляется на коже.

Сегодня медицина предлагает и метод молекулярной диагностики — аллергочип, позволяющий получить максимум информации. Для этого нужно сдать кровь, которую отправляют в специальный чип с главными молекулами наиболее распространенных аллергенов. Однако этот метод самый дорогостоящий.