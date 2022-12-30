3 самых вредных новогодних блюда. От них лучше отказаться

И заменить более полезной альтернативой.

Новогодний стол — это традиционные салаты, мандарины, много закусок и торт на десерт. Среди обильного угощения я выделяю три блюда, которые вредят не только пищеварению и стройности, но и здоровью в целом.

Праздничное меню хорошей хозяйки наполнено изысканными блюдами, которые любят все члены семьи и гости. Традиционно на стол подают многокомпонентные салаты с майонезом, мясные нарезки, сложные закуски с сыром, мясо под соусом.

Эти блюда представляют опасность для пищеварения, потому что состоят из несочетаемых продуктов, наполнены насыщенными жирами, заправлены жирным майонезом.

Оливье

Главный враг хорошего пищеварения и стройной талии — салат оливье. В нем смешано несколько видов животного белка, растительный жир, углеводы, соленые огурцы и консервированный горошек.

Фото Freepik/KamranAydinov

Микс из несочетаемых нутриентов раздражает слизистую желудка, нарушает пищеварение, мешает выработке ферментов, может спровоцировать обострение язвы.

Маринованные огурцы и консервированный зеленый горошек вызывают повышенное газообразование и повышают кислотность в желудке. После ужина с салатом оливье вы почувствуете изжогу и горечь во рту.

Традиционные новогодние салаты принято заправлять высококалорийным майонезом, который перегружает работу поджелудочной железы и желчного пузыря. Откажитесь от майонеза в пользу домашних соусов.

Бутерброды с красной икрой

Это второе вредное блюдо на праздничном столе. Во-первых, чрезмерное употребление соленого деликатеса провоцирует обострение панкреатита, холецистита, желчнокаменной болезни. Во-вторых, сочетание белого хлеба (быстрый углевод) со сливочным маслом и икрой сложно поддается перевариванию. Такая закуска может вызвать тяжесть и боль в желудке.

Бутерброды с красной икрой не рекомендуются людям, страдающим гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, из-за повышенного содержания соли в деликатесе. Избыточное употребление соли задерживает воду, вызывает отеки и провоцирует нарушение обмена веществ.

В праздничные дни нужно ограничиться пятью чайными ложками икры не чаще двух раз в неделю. Рекомендую дополнить бутерброды с икрой свежей зеленью, а вместо пшеничного батона выбрать цельнозерновой бездрожжевой хлеб.

Колбасные нарезки

Колбасы, ветчина и копчености часто изготовлены из переработанного мяса низкого качества, которое вредно для здоровья. Кроме того, мясные деликатесы насыщены консервантами, трансжирами, солью, красителями и усилителями вкуса.

Фото Freepik/KamranAydinov

Перечисленные добавки ухудшают работу сердечно-сосудистой системы, провоцируют сбои в пищеварении, становятся причиной появления лишних килограммов. В 2015 году ВОЗ признала мясные деликатесы канцерогенами (их употребление повышает риск развития онкологических заболеваний).

Настоятельно рекомендую заменить покупные деликатесы запеченной курицей или индейкой, домашней пастромой и бужениной.

Новогоднее застолье может быть вкусным и без салата оливье и холодца. Разнообразьте праздничный стол новыми полезными блюдами. Приготовьте для семейного ужина овощные салаты с ароматной заправкой, подайте рыбу на гриле, овощные канапе, сделайте классические салаты, где вместо колбасы будет отварная индейка, а вместо майонеза — домашний соус.

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