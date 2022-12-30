Как не заснуть в новогоднюю ночь? 4 эффективных совета от сомнолога

Имеет значение даже то, что мы едим.

Часто ожидания от празднования Нового года расходятся с реальностью. Из-за предпраздничного аврала на работе накапливается усталость, и, вместо того чтобы зажигать до утра, как мы мечтали неделями, вскоре после боя курантов приходится просто пойти спать.

Врач невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Ирина Завалко поделилась несколькими рекомендациями о том, как сохранить бодрость в самую долгожданную ночь года.

Отдохнуть днем

Не бойтесь, что это помешает подготовке к празднованию. Правильный отдых займет меньше времени, чем подарит вам в новогоднюю ночь.

И так, если удастся, постарайтесь поспать во второй половине дня, примерно в 17.00-18.00.

И не переживайте, что заснуть не получится.

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Во-первых, мысли в стиле «я не смогу и весь план провалится» только добавят напряжения, и в результате заснуть станет совсем невозможно.

Во-вторых, просто полежать с закрытыми глазами — тоже вполне себе отдых.

Не переусердствовать за столом

Как бы охотно ни верилось в обратное, особенно на новогодней вечеринке, но алкоголь бодрости не товарищ. Он обладает расслабляющим действием, в том числе может способствовать засыпанию.

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Умерить пыл придется и по отношению ко всеми нами любимым новогодним салатикам, которые никак не назовешь легкими. Потому что тяжелая пища тоже вызывает сонливость.

Больше двигаться

Не стоит просто сидеть за столом перед телевизором. Даже если это ваш любимый стиль празднования, периодически нужно прерываться на какую-нибудь физическую активность, иначе все очень скоро закончится теплой уютной кроватью.

Отказаться от стимуляторов

Не стоит употреблять кофе и крепкий чай, особенно ближе к утру.

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