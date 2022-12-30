Как не заснуть в новогоднюю ночь? 4 эффективных совета от сомнолога
Часто ожидания от празднования Нового года расходятся с реальностью. Из-за предпраздничного аврала на работе накапливается усталость, и, вместо того чтобы зажигать до утра, как мы мечтали неделями, вскоре после боя курантов приходится просто пойти спать.
Врач невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Ирина Завалко поделилась несколькими рекомендациями о том, как сохранить бодрость в самую долгожданную ночь года.
Тут будут полезны те же советы, что мы даем людям со сменным графиком, которым приходится работать ночью.
Отдохнуть днем
Не бойтесь, что это помешает подготовке к празднованию. Правильный отдых займет меньше времени, чем подарит вам в новогоднюю ночь.
И так, если удастся, постарайтесь поспать во второй половине дня, примерно в 17.00-18.00.
Советую выделить время перед всеми хлопотами, чтобы взбодриться. Желательно 20-30 минут, потому что, если поспать больше, человек может чувствовать себя разбитым и уставшим.
И не переживайте, что заснуть не получится.
Во-первых, мысли в стиле «я не смогу и весь план провалится» только добавят напряжения, и в результате заснуть станет совсем невозможно.
А если человек идет отдыхать с настроем хотя бы полежать, вероятность того, что он сможет погрузиться в сон, больше.
Во-вторых, просто полежать с закрытыми глазами — тоже вполне себе отдых.
Спокойное бодрствование, когда мы расслабляем все мышцы, слегка успокаиваем мысли, рассматривается организмом как некая перезагрузка. Это помогает и взбодриться, и дольше не засыпать впоследствии.
Не переусердствовать за столом
Как бы охотно ни верилось в обратное, особенно на новогодней вечеринке, но алкоголь бодрости не товарищ. Он обладает расслабляющим действием, в том числе может способствовать засыпанию.
Умерить пыл придется и по отношению ко всеми нами любимым новогодним салатикам, которые никак не назовешь легкими. Потому что тяжелая пища тоже вызывает сонливость.
Речь в первую очередь о жирном, жареном, остром. Обо всем, что долго переваривается и может вызывать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Такая пища может приводить к менее активному состоянию, которое на фоне того, что человек привык в это время спать, может мешать поддерживать бодрствование.
Больше двигаться
Не стоит просто сидеть за столом перед телевизором. Даже если это ваш любимый стиль празднования, периодически нужно прерываться на какую-нибудь физическую активность, иначе все очень скоро закончится теплой уютной кроватью.
Можно потанцевать, выйти на свежий морозный воздух, поводить хоровод, поиграть в снежки.
Отказаться от стимуляторов
Не стоит употреблять кофе и крепкий чай, особенно ближе к утру.
Если вы понимаете, что еще час-два будет веселье, а потом все пойдут спать, не стоит тянуться за чашкой кофе. Потому что, помимо того чтобы повеселиться в новогоднюю ночь, надо думать еще о том, как восстановиться после нее. Эта чашка кофе может помешать потом отоспаться.
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