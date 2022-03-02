Как не бояться летать на самолете: советы аэрофобам

Можно ли перестать бояться летать и какие советы есть, чтобы успокоить себя во время рейса?

Почти 3% людей на Земле имеют фобию полетов, и почти 60% имеют ту или иную степень тревожности, садясь в самолет, согласно статистике.

Страх перед полетом (аэрофобия) — это боязнь находиться в самолете или другом летающем транспортном средстве во время полета. Иногда это называют просто фобией полета, или авиафобией. Людей, имеющих острую тревогу от аэрофобии, лечат успокаивающими препаратами, которые лучше работают в сочетании с когнитивно-поведенческой терапией.

Но даже у людей без фобии полеты могут вызывать достаточный дискомфорт. Особенно это становится проблемой людей, у которых перелеты из города в город являются частью их работы. Постоянная тревожность выматывает человека, он быстрее устает, появляется раздражительность. А сам стресс влияет на иммунитет и общее здоровье человека.

Однако даже если вы летаете не так часто, тревога и беспокойство во время полета, например, во время отпуска, также негативно влияют на нас. Во время полета в отпуск или к близким людям меньше всего нам хочется тратить время на сдерживание своих переживаний из-за полета и больше — просто с удовольствием смотреть в иллюминатор.

Почему возникает страх?

Директор программы интенсивного лечения панических расстройств и специфических фобий Бостонского университета Тодд Фарчионе объясняет появление страха полета тем, что у человека отсутствует контроль над ситуацией. Когда двери закрываются, все — человек внутри и не может выйти из этого положения до конца. Это часто является самым пугающим для большинства людей.

Также для многих людей играет роль боязнь высоты или аварий, а также непонимание того, как устроен процесс полета, говорит Фарчионе. Люди перед полетом также бояться самого страха, что у них он может возникнуть во время рейса и они не смогут уйти от него несколько часов. Человеку непросто принять мысль, что на какое-то время его жизнь будет не в его руках, а в руках машины и пилотов.

Другие психологи отмечают, что большинство людей, которые говорят о боязни летать, имеют в первопричине другой страх, которые косвенно связан с аэропортами и перелетами. Например:

акрофобия (боязнь высоты);

клаустрофобия (боязнь замкнутых пространств);

энохлофобия (боязнь толпы);

ксенофобия (боязнь незнакомцев).

Но есть множество и других проблем. Некоторые люди переживают из-за того, что авиакомпания потеряет вещи, которые они сдают в багаж. Может, человек переживает из-за проблем с документами, которые теоретически будут на стыковочном рейсе. Процессов, которые начинают провоцировать тревожность, может быть много, и каждый раз они являются индивидуальной характеристикой каждого человека.

Процесс полета заставляет наш мозг воспринимать опасность на основе эмоциональных и подсознательных воспоминаний. Из-за этого мы чувствуем тревогу и страх.

Как бороться со страхом полета?

Все советы, которые написаны ниже, могут работать для людей с неклиническим страхом перед полетом, или легкой авиафобией. Тяжелые фобии часто требуют профессионального подхода. Обратитесь к специалисту, который поможет проработать вам процесс привыкания и принятия источника страха.

Самолет. Фото Global Look Press

Лечение фобий направлено на то, чтобы помочь человеку переосмыслить свою реакцию на страх. Это поможет каждому тратить меньше сил на перелеты и лучше чувствовать себя во время и после рейсов.

Бояться летать — это нормально!

Не нужно переживать из-за самого присутствия страха. Люди боятся многих вещей и это обычная человеческая природа. Нам хочется контролировать какие-то вещи и чувствовать безопасность и контроль. Что более важно, так это реагировать на ситуацию адекватным поведением.

Многие встревоженные пассажиры справляются со своим страхом, цепляясь за сиденья, изучая бортпроводников или анализируя каждую встряску турбулентности и ее влияния на техническое состояние самолета. Но при этом они на самом деле способствуют возникновению страха. Их действия непреднамеренно говорят им, что ситуация опасна, хотя на самом деле это не так.

Вместо этого делайте все возможное, чтобы отвлечься. Почитайте журнал, посмотрите что-то на телефоне, послушайте музыку или поговорите с попутчиком. Также вам может помочь практика техники глубокого дыхания. Даже простая улыбка на лице может изменить эмоциональную реакцию.

С другой стороны, если эти размышления успокаивают вас, то это тоже отлично. Иногда, если вы отвлекаете себя какими-то подсчетами и анализами, мозг перестает фокусироваться на самом страхе и занимает себя вычислительной деятельностью.

Алкоголь — не лучшее решение

Использование алкоголя перед полетом для успокоения нервов может быть очень вредным, особенно если вы не очень часто летаете. Если вы постоянно полагаетесь на такое «снотворное», крепкие напитки или другие вещества, чтобы справиться с этим, вы просто подкрепляете развитие других тревожностей.

Стакан вина или пива — это временный «пластырь», и со временем после употребления страх начинает влиять еще хуже. Помните, что алкоголь — это депрессант, то есть вещество, замедляющее процессы в организме. Маленькие дозы алкоголя дают телу ощущение расслабленности. Однако со временем он замедляет реакцию и может отрицательно сказываться на общем психологическом состоянии.

Знайте свои триггеры

Триггер — это событие, вызывающее у человека внезапное переживание и неприятные негативные эмоции. Понаблюдайте за собой. Может быть, вы начинаете волноваться, как только покупаете билет, или когда подходите к выходу на посадку, или когда пристегиваете ремень безопасности? Вы боитесь оказаться взаперти с незнакомцами или не терпите процесса взлета и посадки?

Попробуйте игнорировать, по возможности, некоторые из них. Попросите близкого человека, если вы летите с ним, говорить вместо вас с персоналом аэропорта, отвлекать вас разговорами во время выхода на посадку или процесса взлета и посадки.

Если вы летите один, используйте гаджеты, книги или журналы. Старайтесь направить свой фокус на другие интересные и приятные для вас вещи.

Узнайте факты о самолете и рейсе

Если вы боитесь аварий, полезно узнать, как работают самолеты и насколько они безопасны, говорят психологи из США. Они отмечают, что летать не только гораздо безопаснее, чем водить машину, — вероятность укуса бродячей собаки, удара молнии или подавиться едой у человека больше.

Вы также можете почитать отзывы о рейсе, в интернете можно найти информацию, как часто встречается турбулентность на том или ином рейсе и сколько она длится. Это поможет вам быть готовым к ней и пережить ее спокойнее. Также существуют специальные приложения, в которых можно вбить свой рейс — и оно будет комментировать весь процесс полета: где летит самолет, с чем связан шум или стук во время взлета (например: «Сейчас вы слышите механический звук, это складывается шасси»).

Примите свое волнение и ожидайте его

Как уже написано выше, не ругайте себя за свое волнение и знайте, что оно будет. Когда вы заметите свои симптомы, скажите себе: «Все в порядке, я просто так себя чувствую. Я ожидаю, что буду нервничать прямо сейчас. Я справлюсь с этим. Лучше ожидать и принимать свою тревогу, чем бороться, отрицать ее или корить себя за нее».

Дыхательные практики

Когда начинается тревога, сделайте несколько «успокаивающих вдохов». Полностью выдохните, затем сделайте долгий глубокий вдох и задержите дыхание, считая до трех. Затем медленно выдохните. Попробуйте сконцентрироваться на своем дыхании и теле.

Почувствуйте, в каких частях тела вы чувствуете напряжение больше всего, и расслабьте их. Если это живот или плечи, попробуйте потрогать себя за них и сбросить напряжение. Отдохните 15 секунд, позволяя мышцам расслабиться. Повторите движение несколько раз.

Старайтесь не засиживаться

Если у вас есть возможность, старайтесь иногда вставать во время полета. Сходите до туалета или просто встаньте и постойте возле своего кресла. Физическая активность снижает вашу концентрацию на стрессовых моментах.

Делайте все, чтобы сам процесс перелета был для вас комфортнее. Пейте воду и пользуйтесь увлажняющим кожу кремом, так как в самолете очень сухо. Ешьте леденцы. Снимайте обувь, так как ноги могут опухать во время полета.

Советы аэрофобам.

Совершайте виртуальные полеты

Сегодня можно найти множество тренажеров для полетов в развлекательных и торговых центрах. Попробуйте один из таких и посмотрите, как проходит полет с точки зрения пилота. Это может помочь вам понять, что видит он и как управляет огромной машиной.

Также вы можете использовать более простые тренажеры в своем телефоне. Со временем вы будете лучше понимать, что происходит с самолетом во время движения, почему возникают те или иные шумы, и они будут меньше триггерить ваше внимание. В интернете очень много роликов, где можно посмотреть, как выглядит определенный рейс с точки зрения пилота или из окна во время движения.