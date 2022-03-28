Массаж гуаша: очередной тренд из Tik Tok или cредство для подтянутой кожи?

Разбираемся, в чем фишка массажа скребком и правда ли, что с его помощью можно помолодеть.

Что такое массаж гуаша?

Гуаша — традиционный вид восточного массажа лица и тела, который был известен еще в древности. Переводится гуаша как «соскрести все плохое» (gua в переводе с китайского значит «движение в сторону», а sha — «плохое»).

Этот массаж выполняется специальным скребком, благодаря которому удается задействовать не только верхние слои кожи, но и мышцы.

«Это эффективный метод омоложения кожи лица. Благодаря ему движения скребка нормализуют лимфоток, улучшается кровоснабжение тканей, насыщение кожи кислородом и питательными веществами, она разглаживается и делается более эластичной, выводятся токсины и вредные вещества, на лице находятся рефлекторные точки, которые отвечают за каждый орган в нашем организме, поэтому, когда мы работаем скребками с лицом, мы не только занимаемся омоложением кожи, но и оздоравливаем весь организм», — подтверждает мастер китайского массажа Светлана Сафошкина.

Массаж гуаша.

Какого эффекта можно от него добиться?

«Это зависит от индивидуальных данных: возраста, типа кожи (сухая, истонченная, жирная, нормальная), задач, поставленных для нее (тонус, лифтинг ). Тут все индивидуально», — утверждает Анастасия Воскресенская, косметолог гуаша.

Массаж гуаша имеет массу достоинств:

активизирует обменные процессы;

разглаживает морщины;

подтягивает кожу;

ускоряет циркуляцию крови и лимфы;

активирует работу тканей;

восстанавливает тонус лица;

улучшает психоэмоциональное состояние.

Кроме того, гуаша уменьшает воспаления, поэтому рекомендуется использовать его как вспомогательное средство от заболеваний, вызывающих хроническую боль (артрит, фибромиалгия, заболевания мышц и суставов).

Наблюдается положительное влияние техники гуаша и на людей с диагнозами:

гепатит В (вирусная инфекция, вызывающая воспаление, повреждение и рубцевание печени. Исследования показывают, что гуаша помогает уменьшить симптомы гепатита и воспаление печени, что снижает возможность ее повреждения);

мигрень (согласно исследованию немецких ученых, пожилой женщине, страдающей мигренью, на протяжении двух недель делали массаж гуаша, и боли уменьшились);

боли в шейном отделе;

синдром Туретта (лицевые тики, неконтролируемые откашливания и голосовые эффекты, появляющиеся при этом заболевании, можно уменьшить с помощью техники гуаша. Однако это заболевание требует комплексного подхода. В одном исследовании пациент, с детства страдающий синдромом Туретта, делал массаж гуаша, прошел курс иглоукалывания, пил травяные настои и вел здоровый образ жизни. Все эти факторы позволили минимизировать симптомы на 70%);

перименопауза (этот период наступает с приближением менопаузы у женщин и влечет за собой бессонницу, нерегулярный цикл, беспокойство и усталость. Гуаша способствует уменьшению этих симптомов).

Роллер или скребок — что выбрать?

Роллер.

Как правило, массаж гуаша делают при помощи роллера или скребка. Оба эффективны в борьбе с отеками и морщинами, улучшают кровообращение. В чем же их отличие?

«Любой массаж с использованием скребка или роллера будет эффективным, так как он расслабляет мышцы, подтягивает кожу, делает четким овал лица и помогает разгладить морщины, улучшить общее состояние кожи. Оба массажера хороши и эффективны, но есть такие особенности, которыми обладает только скребок. На скребке расположены специальные выступы и углубления, которым удобнее прорабатывать различные области лица. Скребок улучшает контуры лица, разглаживает мелкие морщины, помогает с отечностью. Роллер — это больше релакс, расслабление, а скребок — более активная проработка зон», — отмечает Светлана.

Противопоказания

Несмотря на чудодейственный эффект, массаж гуаша имеет ряд серьезных ограничений.

Гуаша противопоказан при:

открытых ранах;

обострении аллергии и кожных заболеваниях;

беременности;

тромбоцитопении;

повышенном артериальном давлении;

перенесенной операции за последние шесть недель;

несвертываемости крови;

каких-либо инъекциях за последние три месяца.

Важно помнить, что гуаша оказывает довольно интенсивное воздействие на кожу, поэтому высок риск лопанья капилляров и купероза. Кроме того, из-за массажа на коже могут возникнуть синяки, а при открытых ранах заносится инфекция, поэтому необходимо тщательно дезинфицировать скребок.

Техники массажа

Техника гуаша используется как для лица, так и для тела. И если первый легко делать самостоятельно, то для полной проработки тела понадобится помощь. Именно поэтому рекомендуется проходить курс гуаша у профессиональных массажистов. Обычно гуаша затрагивает область спины, шеи, плеч и ног. Массаж необходимо делать по линиям и в определенных направлениях, чтобы разогнать лимфу и улучшить кровообращение.

Техники массажа.

Эффективным признают массаж гуаша и для борьбы за молодость и здоровый вид кожи лица. Он помогает уменьшению отеков и припухлостей, укреплению зоны декольте и предотвращает появление морщин. Важно задействовать правильные грани скребка в каждой зоне.

Техники массажа.

Как часто следует делать массаж гуаша

Гуаша следует делать курсом: достаточно десяти сеансов два-три раза в неделю. Домашний массаж гуаша также следует делать не чаще двух-трех раз в неделю. Уже через пару сеансов регенерация тканей повысится, отечность уйдет, воспалительные процессы уменьшатся, а кожа будет сиять и выглядеть подтянутой.

«Результаты зависят от поставленных задач: например, отечному лицу массаж гуаша поможет экологично и правильно «слить» воду, то есть убрать отеки, сухой коже позволит восстановить увлажненность и обеспечить питание за счет активного притока крови, уплотнить кожу, расслабить мышцы, поэтому здесь важны поставленная цель и регулярность выполнения», — добавляет Анастасия.

Анастасия Кравченко