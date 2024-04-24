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Рецепты блюд из СССР — что готовили в советское время
Питание и еда

Сегодня, 07:00

5 мин.

С любовью из СССР: 5 советских блюд, которые вам захочется приготовить

Мария Сальникова
Сергей Носов
Бренд-шеф ресторанного холдинга
Традиционные советские блюда.
Фото istockphoto.com/Yuliya
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В советские годы были созданы сотни блюд, которые готовятся и сегодня. Торт «Прага», пирожное «Картошка», макароны по-флотски, салат «Мимоза», сельдь «под шубой» и всеми любимое «пюре с котлетой» придуманы в СССР.

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Вместе с Сергеем Носовым, бренд-шефом ресторанного холдинга, делимся рецептами популярных советских блюд.

Закуска из помидоров с сыром

Ингредиенты:

  • помидоры (плотные, среднего размера) — 6 шт.;

  • твердый сыр — 120 г;

  • чеснок — 10 г;

  • майонез — 50 г;

  • соль, черный перец — по вкусу;

  • зелень — для украшения.

Закуска из помидоров с сыром
Фото Wikimedia

Способ приготовления:

  1. Натереть сыр на мелкой терке.

  2. Добавить майонез, соль, перец и измельченный чеснок, все перемешать.

  3. Помидоры вымыть, обсушить и нарезать кружочками толщиной не менее 0,5 см. Можно просто нарезать их пополам.

  4. Выложить помидоры на плоское блюдо.

  5. На каждый кружочек томата положить по столовой ложке сырной начинки и аккуратно распределить ее по поверхности.

  6. Украсить зеленью.

Бутерброды со шпротами

Ингредиенты:

  • шпроты — 160 г;

  • бородинский хлеб — 8 кусков;

  • сливочное масло — 20 г;

  • свежий огурец — 100 г;

  • твердый сыр — 40 г;

  • майонез — 80 г;

  • чеснок — 10 г;

  • зелень — 5 г.

Фото istockphoto.com/Angelika Mostova

Способ приготовления:

  1. Хлеб нарезать на ломтики толщиной 5-7 мм.

  2. Обжарить на сливочном масле с двух сторон до румяной корочки.

  3. Тонко нарезать огурец.

  4. Сыр натереть на терке.

  5. Измельчить чеснок, мелко нарезать зелень.

  6. Смешать сыр с майонезом, рубленым чесноком и зеленью.

  7. Получившимся соусом смазать каждый ломтик хлеба.

  8. Сверху выложить огурец и шпроты.

Судак по-польски

Ингредиенты:

  • филе судака — 300 г;

  • вода — 1 л;

  • морковь — 100 г;

  • репчатый лук — 100 г;

  • лук-порей — 50 г;

  • душистый перец — 4 шт.;

  • тимьян — 2 веточки;

  • розмарин — 2 веточки;

  • белое вино — 150 мл;

  • соль — по вкусу;

  • сливочное масло — 50 г;

  • яйца вареные — 2 шт.;

  • зеленый лук — 20 г;

  • зелень — по вкусу;

  • соль, перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com/visualgiga

Способ приготовления:

  1. Очистить морковь и репчатый лук.

  2. Залить литром воды морковь, репчатый лук, лук-порей, душистый перец, ветки тимьяна и розмарина.

  3. Довести до кипения, убавить огонь и варить час.

  4. Готовый бульон процедить, добавить белое вино, снова довести до кипения. Добавить соль.

  5. Бульон довести до кипения и отварить в нем куски филе судака до готовности (5-7 минут).

  6. Приготовить соус: растопить в сотейнике сливочное масло и смешать его с мелко нарезанными яйцами, зеленым луком и зеленью, добавить соль и перец.

  7. Готовую рыбу аккуратно достать из бульона, выложить на сервировочную тарелку, сверху полить соусом.

Пожарские котлеты

Ингредиенты:

  • куриное филе — 750 г;

  • батон — 400 г;

  • сливочное масло — 100 г;

  • репчатый лук — 150 г;

  • растительное масло — 50 мл;

  • сливки 33% — 80 мл;

  • молоко — 80 мл;

  • яйца — 2 шт.;

  • черный перец (молотый) — щепотка;

  • соль — щепотка.

Фото istockphoto.com/Pretti

Способ приготовления:

  1. С батона срезать корочку.

  2. Половину хлеба нарезать на маленькие кубики и подсушить в духовке.

  3. Остальной хлеб залить молоком и сливками, дать пропитаться.

  4. Лук очистить, нарезать небольшими кубиками, обжарить на растительном масле до слегка золотистого цвета, остудить.

  5. Куриное филе смешать с луком и замоченным хлебом (его предварительно немного отжать). Пропустить через мясорубку.

  6. Добавить в фарш яйца, соль, перец. Хорошо перемешать.

  7. Сливочное масло убрать в морозилку на 10-15 минут. Затем натереть его на крупной терке, добавить к фаршу, аккуратно перемешать.

  8. Сформовать котлеты и обвалять в хлебных кубиках.

  9. Обжарить котлеты на смеси растительного и сливочного масел с двух сторон до румяной корочки.

  10. Переложить котлеты на противень и довести до готовности в духовке при температуре 180 градусов в течении 8-10 минут.

  11. Подавать горячими. Лучше всего — с салатом из свежих овощей.

Пончики с заварным кремом

Ингредиенты:

  • мука — 200 г;

  • вода — 0,5 л;

  • сухие дрожжи — 5 г;

  • сахар — 75 г;

  • соль — 2 г;

  • растительное масло — 50 мл;

  • мука — 200 г;

  • сахар — 250 г;

  • вода — 1 л;

  • ваниль (стручок) — 0,5 шт.;

  • сливочное масло — 75 г.

Фото istockphoto.com/Promo_Link

Способ приготовления:

  1. Смешать дрожжи, муку, сахар, добавить теплую воду и замесить тесто.

  2. Добавить соль и растительное масло, перемешать.

  3. Накрыть тесто и оставить в теплом месте на 30 минут.

  4. Приготовить крем: в сотейнике смешать сахар и муку, залить водой и поставить на медленный огонь.

  5. Варить крем, помешивая, до закипания.

  6. После закипания снять с огня.

  7. Ножом аккуратно разрезать ванильный стручок, достать семечки, добавить их и сливочное масло к крему, тщательно перемешать до однородной консистенции, чтобы не было комков.

  8. Оставить остывать, накрыв полотенцем.

  9. Поднявшееся тесто перемешать, разделить на шарики весом примерно 70 граммов.

  10. Каждый шарик немного раскатать, добавить крем и защипнуть края, чтобы крем оказался полностью внутри (без дырочек).

  11. Приплюснуть каждый пончик и обжарить в большом количестве масла на среднем огне до золотистого цвета.

  12. При подаче посыпать сахарной пудрой.

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