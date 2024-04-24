С любовью из СССР: 5 советских блюд, которые вам захочется приготовить
В советские годы были созданы сотни блюд, которые готовятся и сегодня. Торт «Прага», пирожное «Картошка», макароны по-флотски, салат «Мимоза», сельдь «под шубой» и всеми любимое «пюре с котлетой» придуманы в СССР.
Вместе с Сергеем Носовым, бренд-шефом ресторанного холдинга, делимся рецептами популярных советских блюд.
Закуска из помидоров с сыром
Ингредиенты:
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помидоры (плотные, среднего размера) — 6 шт.;
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твердый сыр — 120 г;
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чеснок — 10 г;
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майонез — 50 г;
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соль, черный перец — по вкусу;
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зелень — для украшения.
Способ приготовления:
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Натереть сыр на мелкой терке.
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Добавить майонез, соль, перец и измельченный чеснок, все перемешать.
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Помидоры вымыть, обсушить и нарезать кружочками толщиной не менее 0,5 см. Можно просто нарезать их пополам.
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Выложить помидоры на плоское блюдо.
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На каждый кружочек томата положить по столовой ложке сырной начинки и аккуратно распределить ее по поверхности.
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Украсить зеленью.
Бутерброды со шпротами
Ингредиенты:
-
шпроты — 160 г;
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бородинский хлеб — 8 кусков;
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сливочное масло — 20 г;
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свежий огурец — 100 г;
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твердый сыр — 40 г;
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майонез — 80 г;
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чеснок — 10 г;
-
зелень — 5 г.
Способ приготовления:
-
Хлеб нарезать на ломтики толщиной 5-7 мм.
-
Обжарить на сливочном масле с двух сторон до румяной корочки.
-
Тонко нарезать огурец.
-
Сыр натереть на терке.
-
Измельчить чеснок, мелко нарезать зелень.
-
Смешать сыр с майонезом, рубленым чесноком и зеленью.
-
Получившимся соусом смазать каждый ломтик хлеба.
-
Сверху выложить огурец и шпроты.
Судак по-польски
Ингредиенты:
-
филе судака — 300 г;
-
вода — 1 л;
-
морковь — 100 г;
-
репчатый лук — 100 г;
-
лук-порей — 50 г;
-
душистый перец — 4 шт.;
-
тимьян — 2 веточки;
-
розмарин — 2 веточки;
-
белое вино — 150 мл;
-
соль — по вкусу;
-
сливочное масло — 50 г;
-
яйца вареные — 2 шт.;
-
зеленый лук — 20 г;
-
зелень — по вкусу;
-
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Очистить морковь и репчатый лук.
-
Залить литром воды морковь, репчатый лук, лук-порей, душистый перец, ветки тимьяна и розмарина.
-
Довести до кипения, убавить огонь и варить час.
-
Готовый бульон процедить, добавить белое вино, снова довести до кипения. Добавить соль.
-
Бульон довести до кипения и отварить в нем куски филе судака до готовности (5-7 минут).
-
Приготовить соус: растопить в сотейнике сливочное масло и смешать его с мелко нарезанными яйцами, зеленым луком и зеленью, добавить соль и перец.
-
Готовую рыбу аккуратно достать из бульона, выложить на сервировочную тарелку, сверху полить соусом.
Пожарские котлеты
Ингредиенты:
-
куриное филе — 750 г;
-
батон — 400 г;
-
сливочное масло — 100 г;
-
репчатый лук — 150 г;
-
растительное масло — 50 мл;
-
сливки 33% — 80 мл;
-
молоко — 80 мл;
-
яйца — 2 шт.;
-
черный перец (молотый) — щепотка;
-
соль — щепотка.
Способ приготовления:
-
С батона срезать корочку.
-
Половину хлеба нарезать на маленькие кубики и подсушить в духовке.
-
Остальной хлеб залить молоком и сливками, дать пропитаться.
-
Лук очистить, нарезать небольшими кубиками, обжарить на растительном масле до слегка золотистого цвета, остудить.
-
Куриное филе смешать с луком и замоченным хлебом (его предварительно немного отжать). Пропустить через мясорубку.
-
Добавить в фарш яйца, соль, перец. Хорошо перемешать.
-
Сливочное масло убрать в морозилку на 10-15 минут. Затем натереть его на крупной терке, добавить к фаршу, аккуратно перемешать.
-
Сформовать котлеты и обвалять в хлебных кубиках.
-
Обжарить котлеты на смеси растительного и сливочного масел с двух сторон до румяной корочки.
-
Переложить котлеты на противень и довести до готовности в духовке при температуре 180 градусов в течении 8-10 минут.
-
Подавать горячими. Лучше всего — с салатом из свежих овощей.
Пончики с заварным кремом
Ингредиенты:
-
мука — 200 г;
-
вода — 0,5 л;
-
сухие дрожжи — 5 г;
-
сахар — 75 г;
-
соль — 2 г;
-
растительное масло — 50 мл;
-
мука — 200 г;
-
сахар — 250 г;
-
вода — 1 л;
-
ваниль (стручок) — 0,5 шт.;
-
сливочное масло — 75 г.
Способ приготовления:
-
Смешать дрожжи, муку, сахар, добавить теплую воду и замесить тесто.
-
Добавить соль и растительное масло, перемешать.
-
Накрыть тесто и оставить в теплом месте на 30 минут.
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Приготовить крем: в сотейнике смешать сахар и муку, залить водой и поставить на медленный огонь.
-
Варить крем, помешивая, до закипания.
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После закипания снять с огня.
-
Ножом аккуратно разрезать ванильный стручок, достать семечки, добавить их и сливочное масло к крему, тщательно перемешать до однородной консистенции, чтобы не было комков.
-
Оставить остывать, накрыв полотенцем.
-
Поднявшееся тесто перемешать, разделить на шарики весом примерно 70 граммов.
-
Каждый шарик немного раскатать, добавить крем и защипнуть края, чтобы крем оказался полностью внутри (без дырочек).
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Приплюснуть каждый пончик и обжарить в большом количестве масла на среднем огне до золотистого цвета.
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При подаче посыпать сахарной пудрой.