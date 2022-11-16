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Кому нельзя пить молоко? Нутрициолог назвала три случая, когда от молочки лучше отказаться

Ната Гончар
Нутрициолог
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Фото Larisa Birta/Unsplash
Иногда вегетарианство объясняется особенностями организма.

Молоко один из главных продуктов в рационе многих. Его пьют как самостоятельный напиток, добавляют в кофе и чай, из него готовят каши и выпечку. Рассказываю, почему некоторым необходимо отказаться от употребления молока.

Молоко — источник легкоусвояемого белка, незаменимых жирных кислот, витаминов, кальция и фосфора, которые нужны для полноценного метаболизма белков, жиров и углеводов. Молоко оказывает положительное влияние на работу организма:

· помогает бороться с приступами изжоги и бессонницей;

· укрепляет кости и защищает зубы от кариеса;

· укрепляет нервную систему благодаря содержанию аминокислоты триптофан.

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В каких случаях нельзя пить молоко

Некоторые отказываются от животного молока по идеологическим убеждениям, но есть и объективные причины для такого решения.

Лактазная недостаточность

Проявляется нехваткой фермента лактаза, который должен расщеплять молочный сахар лактозу и помогать организму усвоить его.

У людей с недостаточностью молочный жир не может полноценно расщепиться и усвоиться в кишечнике. Поэтому появляется вздутие, газообразование, диарея, дискомфорт и боли в животе.

Аллергия на молочный белок

Вторая важная причина отказаться от молока — аллергия на животный белок казеин. Реакция возникает не только на коровье молоко, но и на молоко коз, овец, лошадей.

Молоко с печеньем. Фото Steven Cordes/Unsplash
Фото Steven Cordes/Unsplash

Непереносимость проявляется характерными признаками:

· расстройство пищеварительной системы — запоры, диарея, рефлюкс, рвота;

· сыпь на коже, аллергическая крапивница, экзема;

· насморк, чиханье, кашель.

Аллергия может проявиться не только на цельное молоко, но и на ряд продуктов, в которых белок молока недостаточно ферментирован и расщеплен: питьевые сливки, сыр брынза, сгущенка, топленое молоко, плавленые сыры.

Мочекаменная болезнь и нефропатия

Людям с патологиями почек нужно с осторожностью пить молоко и есть все молочные продукты. Во-первых, последние (такие как сыр и творог) содержат много белка, избыток которого перегружает работу почек.

Во-вторых, в молоке и кисломолочных напитках много кальция и фосфора, которые провоцируют образование конкрементов. При наличии в почках и мочевых путях камней кальциево-фосфорной природы кефир и молоко из меню нужно исключить.

Чем заменить коровье молоко

Если имеется хотя бы одна из трех причин, я рекомендую заменить молочные продукты на растительные. Молоко животных можно заменить растительным, классические йогурты на веганские, а привычный сыр на тофу. Все эти продукты вкусные, полезные и безопасны для здоровья.

Растительное молоко бывает трех видов: ореховое, зерновое и семечковое. Наибольшей популярностью сегодня пользуются:

· овсяное;

· соевое;

· кокосовое;

· рисовое;

· миндальное.

Ореховое и соевое молоко могут вызывать аллергические реакции. С ними стоит быть осторожнее.

При выборе растительного молока учитывайте характеристики качественного продукта:

· на упаковке есть отметка об органическом происхождении, что говорит об использовании натурального сырья;

· в составе нет сахара, растительного масла, соли, консервантов и усилителей вкуса, допускается наличие лецитина в качестве стабилизатора;

· на упаковке указаны калорийность, содержание или отсутствие глютена и срок годности.

Миндальное молоко. Фото dhanya purohit/Unsplash
Фото dhanya purohit/Unsplash

Непереносимость лактозы и другие причины отказа от молока не должны ограничивать вас в выборе любимых блюд. Составить полноценный рацион можно с растительными видами молока и продуктов.

Альтернативное молоко подходит для приготовления всех блюд: каши, омлеты, выпечка. Тофу и йогурты можно использовать для десертов.

Отмечу, что растительные продукты положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта: не раздражают слизистую и помогают восстановить микрофлору кишечника. Растительный белок хорошо усваивается и не перегружает работу почек.

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