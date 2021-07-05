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Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом

Александр Крагжда
Александр Крагжда
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Сегодня, 12:15
Силовые тренировки со штангой. Фото Getty Images Чем можно заменить упражнения со штангой. Фото Unsplash.com Чем можно заменить упражнения со штангой. Фото WorldLoft
Силовые тренировки со штангой. Фото Getty Images
Занятия со штангой в спортивном зале это одно из базовых упражнений для развития мышц.

Например, подъем штанги на бицепс считается основным упражнением для развития двуглавой мышцы плеча. А становая тяга важное упражнение для укрепления мышц живота, нижней части спины, абдоминальных, ягодичных мышц и мышц задней поверхности бедер. Но полезно ли поднятие тяжелых штанг для здоровья, а кому не стоит их выполнять и чем их заменить? Разбираемся с персональным фитнес-тренером и тренером по смешанным единоборствам Алексеем Бекшаевым, как правильно заниматься со штангой и получить от этих упражнений максимальный эффект.

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Какая польза от занятий со штангой?

Несомненно, польза от силовых упражнений с отягощениями присутствует. Помимо штанги это ещё и гантели, тренажёры и другие различные утяжелители. Основная польза, которую вы получите от занятия с ними, это:

повышение индивидуальных силовых показателей;

укрепление суставов;

повышение уровня гормона тестостерона для мужчин;

улучшение психоэмоционального состояния.

На моём опыте, тренеры старой школы обычно утверждают, что в основе построения атлетичного тела стоят три базовых упражнения жим штанги лёжа от груди, приседания со штангой и становая тяга.

Нужно помнить, что переходить к занятиям со штангой и гантелями рекомендуется после того, как пройдет начальный этап вашей тренировочной программы. В результате которого вы должны выработать привыкание организма к силовым нагрузкам и также улучшите координацию для выполнения таких упражнений.

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Какой вред можно получить от занятий со штангой?

Я часто вижу такие моменты в тренажерных залах, когда получение основных травм от штанги это результат нарушения техники выполнения упражнений. Часто. когда человек приходит в зал без тренера и начинает выполнять упражнения, он не ознакомляется с базовой техникой безопасности, игнорирует инструкцию к тренажеру или снаряду и не делает даже банальной разминки.

А даже невыполнение этих основных и коротких правил может приводить к таким опасным травмам, как:

— повреждение плечевых, коленных и других суставов,

— повреждение поясничного отдела позвоночника,

— отрыв мышечных волокон от места крепления с костной тканью.

Чтобы обезопасить себя от таких неприятностей, моя самая первая и главная рекомендация обратиться за помощью к профессиональному тренеру, так как он покажет безопасный способ выполнения упражнений и проконтролирует правильность их выполнения. Если человек принял решение заниматься силовыми упражнениями и преследует цель получить максимальный эффект от этих упражнений и не сделать хуже своему здоровью, ему как минимум нужно получить консультацию от разбирающегося в теме тренера и от врача, чтобы убедиться, что нет никаких медицинских противопоказаний.

Вторая важная рекомендация при посещении спортивных и фитнес-залов это использование тренажеров в своей тренировочной программе. Качественные тренажеры выполнены таким образом, что в ходе выполнения упражнения траектория движения конечностей будет оптимальной и безопасной. И даже в этом случае рекомендую выполнение упражнений после консультации или под зрительным контролем тренера.

И обязательно перед любой силовой тренировкой со штангой необходимо:

— делать разминку;

— убирать все лишние предметы из карманов и с места выполнения упражнения;

— отключать телефон, чтобы звонки или что-то другое не отвлекало вас от подхода;

— выполнять упражнения аккуратно и с правильной техникой;

— попросить кого-либо подстраховать вас, если поднимаете тяжелые веса.

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Кому нельзя заниматься со штангой?

Самое первое это люди, имеющие противопоказания по здоровью для занятий силовыми видами спорта. Не зная и не понимая полностью свой организм, очень трудно получить максимальную выгоду от упражнений. Я тренирую людей с 2008 года, и бывает так, что люди после первого дня занятий со штангой начинают жаловаться на боли в суставах в той или иной части тела. После посещения врача может оказаться, что человек имел не до конца вылеченную травму или какое-либо заболевание суставов или мышц. Тренировки станут гораздо эффективнее, если вы точно будете знать, что вам можно делать и что нельзя.

Занятия со штангой для детей

Дети могут заниматься со штангой, но только под чутким контролем тренера, который будет дозировать необходимую нагрузку, так как у детей в раннем возрасте только формируется скелетно-мышечный каркас, и здесь важно не навредить ребёнку. По моему мнению, дети должны заниматься силовыми упражнениями с собственным весом. Этого будет достаточно для общефизической подготовки и улучшения силовых показателей.

Если ребенок проявляет интерес к силовым тренировкам, объясните ему или ей, что силовые тренировки обычно предназначены для увеличения мышечной силы и выносливости. Например, набор мышечной массы это совсем другое дело, и безопаснее всего заниматься уже после подросткового возраста, когда кости вашего ребенка перестают расти.

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Занятия со штангой для людей в возрасте

Упражнения с отягощениями позволяют людям в возрасте сделать более легким выполнение повседневных задач. При отсутствии противопоказаний и при правильном контроле тренера силовые упражнения, в том числе со штангой, могут стать отличной профилактикой переломов костей. Во-первых, упражнения повышают вашу силу, равновесие и ловкость, снижая вероятность того, что вы можете неудачно упасть и повредить свои кости и суставы. Во-вторых, силовые тренировки также могут наращивать костную массу в позвоночнике и бедре, поэтому это особенно важно для людей с такой болезнью, как остеопороз.

Поднятие штанги может помочь контролировать вес. Само поднятие тяжестей не сжигает много калорий, но ускоряет метаболизм. Пожилые люди с избыточным весом, сочетающие силовые тренировки со здоровым питанием, с большой вероятностью могут сбросить лишние килограммы.

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Чем можно заменить упражнения со штангой?

Если вам не рекомендованы упражнения со штангой, то есть много удобных способов их заменить — как в зале, так и дома. Вообще, я считаю, что со штангой лучше всего заниматься только в зале. Дома это не очень удобно как для вас, так и, возможно, для ваших соседей. А в спортзале это всегда будет безопасно и с пользой для здоровья.

Для замены тренировок в зале в моем спортивном рюкзаке обычно лежат скакалка и резиновый жгут. Эти два предмета могут отлично заменить мне некоторые упражнения в тренажерном зале. Они всегда со мной, занимают мало места, стоят недорого и безопасны в использовании. А для тренировки требуется всего 2-3 квадратных метра ровной поверхности.

Вот несколько советов, как можно заменить основные упражнения со штангой:

Жим лёжа

Для замены жима штанги лёжа отлично подойдут отжимания. Для утяжеления упражнения нужно, чтобы все тело было на возвышении. Ноги можно поставить на стул, диван или другую подставку, а для рук можно купить специальные подставки или сделать их самому, например, из книг. Ширина положения рук должна быть такой, чтобы грудь и плечи в нижней точке проходили между опорами для рук.

Чем можно заменить упражнения со штангой. Фото Unsplash.com
Чем можно заменить упражнения со штангой. Фото Unsplash.com

Жим штанги за голову

Для тренировки плечевых мышц можно делать отжимания стоя на руках у стены. Если вы не умеете этого делать, пусть на первом этапе вас будет кто-нибудь страховать. На первых этапах можно просто стоять на руках.

Чем можно заменить упражнения со штангой. Фото WorldLoft
Чем можно заменить упражнения со штангой. Фото WorldLoft

Приседания со штангой

Если в доме есть что-то, что может утяжелить обычные приседания, то можно это использовать. Это может быть как мешок с чем-то тяжелым или что можно удобно закрепить в руках или аккуратно и безопасно расположить за головой. Можно попросить кого-то из семьи аккуратно сесть на плечи или сделать приседания с ребенком, но ребенок находится спереди, обнимает маму или папу за шею, а ногами за талию. Движение при таком приседании происходит до момента, когда сгибание в коленном суставе достигает 90°, при этом нужно стараться держать спину ровно и не выносить колени за линию носков. И, конечно, в таких упражнениях нужно быть вдвойне аккуратным.

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Александр Крагжда все материалы автора

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