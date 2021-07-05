Занятия со штангой в спортивном зале — это одно из базовых упражнений для развития мышц.

Например, подъем штанги на бицепс считается основным упражнением для развития двуглавой мышцы плеча. А становая тяга — важное упражнение для укрепления мышц живота, нижней части спины, абдоминальных, ягодичных мышц и мышц задней поверхности бедер. Но полезно ли поднятие тяжелых штанг для здоровья, а кому не стоит их выполнять и чем их заменить? Разбираемся с персональным фитнес-тренером и тренером по смешанным единоборствам Алексеем Бекшаевым, как правильно заниматься со штангой и получить от этих упражнений максимальный эффект.

Какая польза от занятий со штангой?

Несомненно, польза от силовых упражнений с отягощениями присутствует. Помимо штанги это ещё и гантели, тренажёры и другие различные утяжелители. Основная польза, которую вы получите от занятия с ними, это:

— повышение индивидуальных силовых показателей;

— укрепление суставов;

— повышение уровня гормона тестостерона для мужчин;

— улучшение психоэмоционального состояния.

На моём опыте, тренеры старой школы обычно утверждают, что в основе построения атлетичного тела стоят три базовых упражнения — жим штанги лёжа от груди, приседания со штангой и становая тяга.

Нужно помнить, что переходить к занятиям со штангой и гантелями рекомендуется после того, как пройдет начальный этап вашей тренировочной программы. В результате которого вы должны выработать привыкание организма к силовым нагрузкам и также улучшите координацию для выполнения таких упражнений.

Какой вред можно получить от занятий со штангой?

Я часто вижу такие моменты в тренажерных залах, когда получение основных травм от штанги — это результат нарушения техники выполнения упражнений. Часто. когда человек приходит в зал без тренера и начинает выполнять упражнения, он не ознакомляется с базовой техникой безопасности, игнорирует инструкцию к тренажеру или снаряду и не делает даже банальной разминки.

А даже невыполнение этих основных и коротких правил может приводить к таким опасным травмам, как:

— повреждение плечевых, коленных и других суставов,

— повреждение поясничного отдела позвоночника,

— отрыв мышечных волокон от места крепления с костной тканью.

Чтобы обезопасить себя от таких неприятностей, моя самая первая и главная рекомендация — обратиться за помощью к профессиональному тренеру, так как он покажет безопасный способ выполнения упражнений и проконтролирует правильность их выполнения. Если человек принял решение заниматься силовыми упражнениями и преследует цель получить максимальный эффект от этих упражнений и не сделать хуже своему здоровью, ему как минимум нужно получить консультацию от разбирающегося в теме тренера и от врача, чтобы убедиться, что нет никаких медицинских противопоказаний.

Вторая важная рекомендация при посещении спортивных и фитнес-залов — это использование тренажеров в своей тренировочной программе. Качественные тренажеры выполнены таким образом, что в ходе выполнения упражнения траектория движения конечностей будет оптимальной и безопасной. И даже в этом случае рекомендую выполнение упражнений после консультации или под зрительным контролем тренера.

И обязательно перед любой силовой тренировкой со штангой необходимо:

— делать разминку;

— убирать все лишние предметы из карманов и с места выполнения упражнения;

— отключать телефон, чтобы звонки или что-то другое не отвлекало вас от подхода;

— выполнять упражнения аккуратно и с правильной техникой;

— попросить кого-либо подстраховать вас, если поднимаете тяжелые веса.

Кому нельзя заниматься со штангой?

Самое первое — это люди, имеющие противопоказания по здоровью для занятий силовыми видами спорта. Не зная и не понимая полностью свой организм, очень трудно получить максимальную выгоду от упражнений. Я тренирую людей с 2008 года, и бывает так, что люди после первого дня занятий со штангой начинают жаловаться на боли в суставах в той или иной части тела. После посещения врача может оказаться, что человек имел не до конца вылеченную травму или какое-либо заболевание суставов или мышц. Тренировки станут гораздо эффективнее, если вы точно будете знать, что вам можно делать и что нельзя.

Занятия со штангой для детей

Дети могут заниматься со штангой, но только под чутким контролем тренера, который будет дозировать необходимую нагрузку, так как у детей в раннем возрасте только формируется скелетно-мышечный каркас, и здесь важно не навредить ребёнку. По моему мнению, дети должны заниматься силовыми упражнениями с собственным весом. Этого будет достаточно для общефизической подготовки и улучшения силовых показателей.

Если ребенок проявляет интерес к силовым тренировкам, объясните ему или ей, что силовые тренировки обычно предназначены для увеличения мышечной силы и выносливости. Например, набор мышечной массы — это совсем другое дело, и безопаснее всего заниматься уже после подросткового возраста, когда кости вашего ребенка перестают расти.

Занятия со штангой для людей в возрасте

Упражнения с отягощениями позволяют людям в возрасте сделать более легким выполнение повседневных задач. При отсутствии противопоказаний и при правильном контроле тренера силовые упражнения, в том числе со штангой, могут стать отличной профилактикой переломов костей. Во-первых, упражнения повышают вашу силу, равновесие и ловкость, снижая вероятность того, что вы можете неудачно упасть и повредить свои кости и суставы. Во-вторых, силовые тренировки также могут наращивать костную массу в позвоночнике и бедре, поэтому это особенно важно для людей с такой болезнью, как остеопороз.

Поднятие штанги может помочь контролировать вес. Само поднятие тяжестей не сжигает много калорий, но ускоряет метаболизм. Пожилые люди с избыточным весом, сочетающие силовые тренировки со здоровым питанием, с большой вероятностью могут сбросить лишние килограммы.

Чем можно заменить упражнения со штангой?

Если вам не рекомендованы упражнения со штангой, то есть много удобных способов их заменить — как в зале, так и дома. Вообще, я считаю, что со штангой лучше всего заниматься только в зале. Дома это не очень удобно как для вас, так и, возможно, для ваших соседей. А в спортзале это всегда будет безопасно и с пользой для здоровья.

Для замены тренировок в зале в моем спортивном рюкзаке обычно лежат скакалка и резиновый жгут. Эти два предмета могут отлично заменить мне некоторые упражнения в тренажерном зале. Они всегда со мной, занимают мало места, стоят недорого и безопасны в использовании. А для тренировки требуется всего 2-3 квадратных метра ровной поверхности.

Вот несколько советов, как можно заменить основные упражнения со штангой:

Жим лёжа

Для замены жима штанги лёжа отлично подойдут отжимания. Для утяжеления упражнения нужно, чтобы все тело было на возвышении. Ноги можно поставить на стул, диван или другую подставку, а для рук можно купить специальные подставки или сделать их самому, например, из книг. Ширина положения рук должна быть такой, чтобы грудь и плечи в нижней точке проходили между опорами для рук.

Чем можно заменить упражнения со штангой. Фото Unsplash.com

Жим штанги за голову

Для тренировки плечевых мышц можно делать отжимания стоя на руках у стены. Если вы не умеете этого делать, пусть на первом этапе вас будет кто-нибудь страховать. На первых этапах можно просто стоять на руках.

Чем можно заменить упражнения со штангой. Фото WorldLoft

Приседания со штангой

Если в доме есть что-то, что может утяжелить обычные приседания, то можно это использовать. Это может быть как мешок с чем-то тяжелым или что можно удобно закрепить в руках или аккуратно и безопасно расположить за головой. Можно попросить кого-то из семьи аккуратно сесть на плечи или сделать приседания с ребенком, но ребенок находится спереди, обнимает маму или папу за шею, а ногами за талию. Движение при таком приседании происходит до момента, когда сгибание в коленном суставе достигает 90°, при этом нужно стараться держать спину ровно и не выносить колени за линию носков. И, конечно, в таких упражнениях нужно быть вдвойне аккуратным.