Как правильно завершать тренировки? Советы экспертов

Правилами завершения тренировки делятся Артемий и Марина Каташинские — 3-кратные чемпионы мира, 2-кратные чемпионы Европы и 8-кратные чемпионы России по спортивным бальным танцам.

Марина и Артемий Каташинские.

Каких ошибок следует избегать после тренировки?

Очень часто после тренировки люди забывают сделать растяжку. Все думают, что она не важна, но это не так. Именно растяжка помогает ускорить процесс восстановления, снизить риск получения травм и уменьшить боль в мышцах.

После тренировки ни в коем случае нельзя выходить на воздух, находиться под кондиционером, с открытыми окнами, так как это вредит мышцам. Прежде чем покинуть место тренировки, позвольте своему телу вернуться к нормальной температуре. Так как основной целью тренировки является сжигание жировых отложений или выведение токсинов из организма, эти процессы могут происходить только тогда, когда выделяется пот, а с включенным кондиционером это сделать невозможно.

Тренировка. Фото Global Look Press

Сколько раз в неделю нужно оптимально тренироваться?

Как мы уже и говорили, все будет зависеть от целей. Если это мезоцикл и вы работаете в штатном режиме, то тренироваться нужно от 3 до 4 раз в неделю. Если это макроцикл и вы готовитесь к олимпийским играм, чемпионатам, важным и титулованным соревнованиям, то нужно тренироваться каждый день. Но перед ответственным событием необходимо дать отдохнуть, иначе успеха не будет.

Насколько необходима заминка?

Заминка входит в обязательную программу тренировки, она помогает перевести организм из напряженного состояния в спокойное.

Мы обычно во время заминки делаем растяжку, она помогает растянуть мышечные волокна и позволяет им стать более функциональными к следующей тренировке. Любая физическая нагрузка — это испытание для организма, после которого нужно восстанавливаться. А восстановление — это одна из важных составляющих в любом тренировочном процессе.

Тренировка. Фото Global Look Press

Что делать после растяжки?

После растяжки нужно дать себе отдохнуть, так как именно ей обычно завершают тренировку. После нее не стоит давать мышцам функциональную нагрузку, потому что благодаря ей мышцы уже расслабились и им нужно время на восстановление.

Через какой промежуток времени можно принимать пищу после тренировки?

Все зависит от типа тренировки и ваших целей. Если вы хотите похудеть, то после тренировки нельзя есть час. Если данный пункт не важен, то можно сразу.

Тренировка. Фото Global Look Press

Какое должно быть питание после тренировки?

Ваше питание будет зависеть от типа физической нагрузки. Например, есть силовые, кардио, функциональные тренировки. Если это функциональная тренировка, то в блюдах должно присутствовать большое количество углеводов. Если силовая тренировка — то белки. Именно тип тренировки определяет питание.

Как много нужно пить воды во время и после тренировок?

Воду можно пить без ограничений как во время тренировки, так и после, и чем больше, тем лучше. Вода — это очень важная составляющая нашего организма, именно с ее помощью в наш организм поступают все необходимые питательные вещества и выводятся ненужные.