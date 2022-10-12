Как правильно заботиться о здоровье своих стоп?

Разбираемся, какие действия помогают обеспечить здоровье стоп и ногтей.

Редко большое значение придается состоянию своих стоп. Как правило, должного внимания этому вопросу не уделяется до того момента, пока не появляется какая-либо существенная проблема. При этом профилактика — действенный метод, чтобы обезопасить себя от возникновения всевозможных заболеваний.

Правильно подстригайте ногти

Многие женщины и девушки посещают маникюрные салоны для проведения различных уходовых процедур со стопами и ногтями. Но также есть те, кто осуществляет эти манипуляции в домашних условиях. В любом случае, сами вы это делаете или прибегаете к помощи специалистов, необходимо соблюдать ряд нехитрых правил и мер предосторожности, которые помогут сделать ваши стопы не только красивыми и ухоженными, но и здоровыми.

Ногтевая платина требует регулярного подстригания в зависимости от скорости ее роста. Для того чтобы предотвратить ее врастание, необходимо правильно подстригать ногти. Лишнюю часть ногтевой пластины следует удалять при помощи специальных ножниц. Также нередко с этой целью используют маникюрные кусачки и пилки. Отрастая, ноготь не доставит неудобств и не врастет в мягкий валик ногтя, если срезать его по прямой линии. Не нужно округлять края ногтя, пытаясь придать ему какую-то форму. Не подстригайте ногти слишком коротко, оставляйте 2-3 мм.

В случае, если вы заметили, что палец вокруг ногтевой пластины болезненный при пальпации и в покое, стало некомфортно надевать и носить обувь, возможно, ноготь стал врастать. Не следует самостоятельно пытаться справиться с этой проблемой. Лучше обратиться к подологу или к медицинскому сотруднику. При необходимости используются методы коррекции, например титановая нить или пластина.

Уход за стопами. Фото Global Look Press

Выбирайте подходящую обувь

Необходимо выбирать не только обувь, которая нравится по внешним признакам, но и ту, что будет удобна. Тесная или, напротив, слишком широкая обувь в дальнейшем приведет к появлению мозолей. Это не только неэстетично, но и доставляет массу неудобств и болевые ощущения. Также неподходящая обувь может спровоцировать врастание ногтевой пластины, ухудшить состояние сосудов при варикозном расширении вен и обострить симптомы плоскостопия.

При покупке обуви отдавайте предпочтение тем моделям, которые соответствуют форме вашей стопы. Примеряя туфли или ботинки, пошевелите пальцами ног — это движение должно осуществляться без ограничений, пальцы не должны упираться в обувь.

В некоторых случаях требуется индивидуальный подход в выборе специальных ортопедических стелек. В этом вопросе окажет помощь врач-ортопед.

Контролируйте уровень сахара

Для такого аутоиммунного заболевания, как диабет, характерно наличие одного из симптомов — диабетической стопы. Недуг вызывает нарушение иннервации нижних конечностей и, как следствие, потери чувствительности. Человек, страдающий диабетом, может просто не заметить незначительные повреждения целостности кожных покровов на стопах, наличие мозолей и так далее. Эти раны могут в дальнейшем привести к нежелательным последствиям и инфицированию. Небольшие повреждения и язвы трудно заживают, возможно заражение глубоких тканей и некротические поражения.

Уход за стопами. Фото Global Look Press

Личная гигиена

И, конечно, стоит позаботиться о соблюдении мер личной гигиены. Регулярно принимайте душ, тщательно мойте стопы, пространство между пальцев. Часто меняйте носки. При выборе этого предмета одежды отдавайте предпочтение хлопковым тканям. Они обеспечивают микроциркуляцию воздуха и позволяют стопе «дышать», впитывая пот, из-за которого может появляться неприятный запах. Соблюдение мер личной гигиены позволяет следить не только за чистотой своих ног, но и за их здоровьем, снижая риск появления воспалительных процессов и грибковых поражений ногтевой пластины.

От здоровья стоп зависит состояние коленных суставов, тазобедренных и хорошая осанка. Так, например, плоскостопие вызывает нарушение работы опорно-двигательного аппарата, перераспределение нагрузки во время ходьбы, возникновение сколиотической осанки. А простые упражнения для стоп, массаж или самомассаж помогут снять усталость и укрепить мышцы ног.