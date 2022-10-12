Как правильно заботиться о здоровье своих стоп?
Редко большое значение придается состоянию своих стоп. Как правило, должного внимания этому вопросу не уделяется до того момента, пока не появляется какая-либо существенная проблема. При этом профилактика — действенный метод, чтобы обезопасить себя от возникновения всевозможных заболеваний.
Правильно подстригайте ногти
Многие женщины и девушки посещают маникюрные салоны для проведения различных уходовых процедур со стопами и ногтями. Но также есть те, кто осуществляет эти манипуляции в домашних условиях. В любом случае, сами вы это делаете или прибегаете к помощи специалистов, необходимо соблюдать ряд нехитрых правил и мер предосторожности, которые помогут сделать ваши стопы не только красивыми и ухоженными, но и здоровыми.
Ногтевая платина требует регулярного подстригания в зависимости от скорости ее роста. Для того чтобы предотвратить ее врастание, необходимо правильно подстригать ногти. Лишнюю часть ногтевой пластины следует удалять при помощи специальных ножниц. Также нередко с этой целью используют маникюрные кусачки и пилки. Отрастая, ноготь не доставит неудобств и не врастет в мягкий валик ногтя, если срезать его по прямой линии. Не нужно округлять края ногтя, пытаясь придать ему какую-то форму. Не подстригайте ногти слишком коротко, оставляйте 2-3 мм.
В случае, если вы заметили, что палец вокруг ногтевой пластины болезненный при пальпации и в покое, стало некомфортно надевать и носить обувь, возможно, ноготь стал врастать. Не следует самостоятельно пытаться справиться с этой проблемой. Лучше обратиться к подологу или к медицинскому сотруднику. При необходимости используются методы коррекции, например титановая нить или пластина.
Выбирайте подходящую обувь
Необходимо выбирать не только обувь, которая нравится по внешним признакам, но и ту, что будет удобна. Тесная или, напротив, слишком широкая обувь в дальнейшем приведет к появлению мозолей. Это не только неэстетично, но и доставляет массу неудобств и болевые ощущения. Также неподходящая обувь может спровоцировать врастание ногтевой пластины, ухудшить состояние сосудов при варикозном расширении вен и обострить симптомы плоскостопия.
При покупке обуви отдавайте предпочтение тем моделям, которые соответствуют форме вашей стопы. Примеряя туфли или ботинки, пошевелите пальцами ног — это движение должно осуществляться без ограничений, пальцы не должны упираться в обувь.
В некоторых случаях требуется индивидуальный подход в выборе специальных ортопедических стелек. В этом вопросе окажет помощь врач-ортопед.
Контролируйте уровень сахара
Для такого аутоиммунного заболевания, как диабет, характерно наличие одного из симптомов — диабетической стопы. Недуг вызывает нарушение иннервации нижних конечностей и, как следствие, потери чувствительности. Человек, страдающий диабетом, может просто не заметить незначительные повреждения целостности кожных покровов на стопах, наличие мозолей и так далее. Эти раны могут в дальнейшем привести к нежелательным последствиям и инфицированию. Небольшие повреждения и язвы трудно заживают, возможно заражение глубоких тканей и некротические поражения.
Личная гигиена
И, конечно, стоит позаботиться о соблюдении мер личной гигиены. Регулярно принимайте душ, тщательно мойте стопы, пространство между пальцев. Часто меняйте носки. При выборе этого предмета одежды отдавайте предпочтение хлопковым тканям. Они обеспечивают микроциркуляцию воздуха и позволяют стопе «дышать», впитывая пот, из-за которого может появляться неприятный запах. Соблюдение мер личной гигиены позволяет следить не только за чистотой своих ног, но и за их здоровьем, снижая риск появления воспалительных процессов и грибковых поражений ногтевой пластины.
От здоровья стоп зависит состояние коленных суставов, тазобедренных и хорошая осанка. Так, например, плоскостопие вызывает нарушение работы опорно-двигательного аппарата, перераспределение нагрузки во время ходьбы, возникновение сколиотической осанки. А простые упражнения для стоп, массаж или самомассаж помогут снять усталость и укрепить мышцы ног.