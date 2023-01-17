Как узнать, сколько у вас яйцеклеток? От этого зависит способность к деторождению

В определенный момент этот показатель может достигать 7 миллионов.

Когда мы говорим о способности к деторождению, прежде всего нас интересует овариальный резерв — это понятие количественного запаса фолликул (наполненных жидкостью мешочков, в которых растет яйцеклетка) в яичниках, которые могут участвовать в процессе оплодотворения на всех стадиях.

Низкий овариальный резерв является одной из наиболее частых причин бесплодия.

Сколько яйцеклеток у женщин

Весь резерв формируется у девочек на стадии внутриутробного развития и достигает максимального своего значения на седьмом месяце беременности матери — до 7 млн. А вот к рождению количество фолликулов снижается до 2 млн. К пубертатному периоду девочки их уже 200-400 тыс.

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В процессе жизни фолликулы расходуются и постепенно снижаются. После 30 лет этот процесс идет быстрее, и забеременеть после 35 становится сложнее. Полное снижение уровня резерва совпадает с наступлением менопаузы.

Как оценить свой овариальный резерв

При оценке важно учитывать несколько факторов:

Возраст — он является ключевым фактором. Факторы, которые снижают качество яйцеклеток:

наличие гинекологических заболеваний (например, миома матки, эндометриоз, кисты яичников, хирургическое лечение в анамнезе);

хронические интоксикации и вредные факторы (зависимости, курение и др.);

генетические наследственности;

наличие эндокринных заболеваний.

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Вы можете узнать количество фолликулов с помощью лабораторных методов. Нужно сдать кровь на следующие показатели:

фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ). Они определяются в первую фазу цикла на второй-третий день. Отмечается прямая связь: снижение ФСГ — это снижение запаса фолликулов;

антимюллеров гормон (АМГ). Низкий уровень говорит о малом количество фолликулов;

ингибины А и В. Показательное снижение ингибинов говорит о старении резерва. Также определение уровня ингибина В позволяет прогнозировать ответ яичников на стимуляцию суперовуляции (например, при проведении ЭКО).

Кроме того, узнать свои показатели можно на УЗИ. С его помощью определяется объем яичников и подсчитывается количество антральных фолликулов, то есть самых крупных, размером 2-10 мм. Они — наиболее зрелые, а значит, способны выпустить яйцеклетку, которая затем может быть оплодотворена сперматозоидом. УЗИ проводят на пятый-седьмой день менструального цикла.