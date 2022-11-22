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Сегодня, 16:00

Как понизить давление дома самостоятельно? 5 простых методов

Светлана Перес
Генетик, нутрициолог
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Чай.
Фото Unsplash
Орехи.
Фото Unsplash
Вода.
Фото Unsplash
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Помочь могут не только продукты.

Если вы гипертоник, необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы определить причину повышения давления. Только так можно понять, какой препарат будет эффективен. Но если повышенное давление вам не свойственно, снизить его можно и в домашних условиях.

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Темный шоколад или какао

Натуральное какао или темный шоколад без добавления сахара или молока могут помочь снизить кровяное давление или купировать легкую гипертонию. В этих продуктах содержатся флавоноиды, которые способствуют расширению артерий, уменьшая в них напряжение.

Ягоды и другие продукты с полифенолами

Ягоды и некоторые другие продукты содержат полифенолы, которые отлично снижают повышенное давление или артериальную гипертензию, а также помогают предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Самые известные:

· ягоды годжи,

· экстракт чеснока,

· берберин,

· цветок гибискуса.

Продукты, богатые магнием (бананы, орехи, отруби)

Магний помогает расслаблять кровеносные сосуды, делает их более эластичными и, следовательно, регулирует кровяное давление.

Орехи. Фото Unsplash
Орехи. Фото Unsplash
Фото Unsplash

Травяные чаи

Чаи из трав вместе со сбалансированной диетой также способны влиять на баланс давления:

· чай из хвоща;

· валериановый чай;

· чай из листьев оливы;

· ямайский цветочный чай;

· лимонный сок.

И даже просто системное достаточное количество потребляемой качественной не кипяченой воды способно привести в порядок давление — конечно, если процесс еще не запущенный и не требует острой медицинской помощи.

При повышении давления пейте чистую воду — не менее 1,5 литра в сутки.

Вода. Фото Unsplash
Вода.
Unsplash

Ванночка для ног

Также снизить давление может помочь теплая ванночка для ног и рук — это расширит сосуды конечностей, усилит приток крови к ним.

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