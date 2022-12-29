Как перестать заедать стресс? Советы психолога

Рассказываем, как справиться с эмоциональным напряжением, не переедая при этом.

Во время стресса человеку свойственно испытывать как эмоциональное, так и физическое напряжение. Все справляются с ним по-разному. Кто-то выходит на пробежку или занимается йогой, а кто-то — заедает. Выясняем вместе с психологом, как не переедать во время стресса.

Стресс — это хорошо или плохо?

Эмоциональные переживания в разной степени сопровождают жизнь каждого. Разговор с начальником, неполадки со здоровьем, трудности в личной жизни — это и многое другое может вызвать стресс.

Наиболее известные последствия стресса включают:

нарушение сна, бессонницу;

головную боль;

переедание или отказ от еды;

беспокойство и тревожность;

раздражительность, гнев;

депрессию и так далее.

Чтобы защититься от проблем со здоровьем, вызванных стрессом, нужно сначала распознать его симптомы. Но несмотря на страшилки о нем, стресс в некоторой степени даже полезен.

Фото Freepik/lookstudio

Важно отметить, что не всегда стресс — это плохо. Многие, кто был в критических ситуациях, могут отметить, что стресс помогает работать лучше и быстрее действовать. Это защищает от возможной опасности. Мозг определяет реальную угрозу, выделяются гормоны, которые стимулируют ответную реакцию организма.

Но здесь, как и в других аспектах жизни, основополагающий показатель — мера. Длительное пребывание в состоянии эмоционального перенапряжения может привести к серьезным последствиям для здоровья. Говоря о вреде стресса, имеется в виду не сама реакция организма на то или иное событие в жизни, а ее последствия.

Как не заедать стресс

Стресс вызывает эмоции, с которыми сложно справиться. Такие моменты человеку легче всего преодолеть с помощью пищи, так как мозг занят перевариванием еды, в это время напряжение отходит на второй план. Пока снова не появится сигнал, который включит тревогу в теле.

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Чтобы перестать заедать стресс, специалист советует признать наличие этих самых эмоций и постараться решить основную проблему, которая их вызвала.

Самостоятельно или при помощи специалиста нужно постараться решить проблему, которая спровоцировала стресс.

Как снизить действие стресса

В состоянии напряжения помимо психологической помощи можно воспользоваться еще и другими методами. Нет стресса — нет переедания.

Фото Freepik

Физическая активность

Снизить действие стресса помогут довольно простые методы. Занятия йогой, фитнесом, пробежки или прогулки на свежем воздухе способны минимизировать негативное влияние на организм.

И здесь не всегда требуется помощь специалиста. Можно вполне заниматься фитнесом или йогой самостоятельно.

Массаж

Исследование показало, что 10 минут массажа помогают организму ослабить воздействие стресса. Участники эксперимента подтвердили, что чувствуют себя менее напряженными и более расслабленными после массажа.

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