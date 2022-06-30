5 самых популярных алкогольных напитков в России

Рассказываем, что из спиртного пьют чаще всего в РФ.

По данным за 2019 год, более 85 процентов трудоспособного населения России пьет алкогольные напитки. Это примерно 76 миллионов человек. Причем половина опрошенных среди молодежи употребляет спиртное стабильно каждую неделю. Какие алкогольные напитки входят в топ-5 самых популярных у россиян? Ответ вы узнаете в данной статье.

5. Коньяк

Мужчина пьет коньяк. Фото Global Look Press

Как утверждает ВЦИОМ, коньяк является пятым по популярности спиртным напитком в России. 15 процентов из всех опрошенных назвали его своим любимым. Коньяк в умеренных дозах может оказывать положительное влияние на организм человека. Он способствует лучшему усвоению витамина C и помогает в выработке желудочного сока. Однако людям с диабетом, лишним весом и нестабильным давлением пить коньяк не рекомендуется.

По информации ВОЗ, разрешенная доза коньяка с минимальным риском для здоровья равняется одной рюмке в день (50 мл).

4. Самогон

Самогон. Фото Global Look Press

Самогон занимает четвертое место в списке самого желанного спиртного в России. Почти каждый пятый из опроса ВЦИОМа считает его своим фаворитом из алкоголя. Домашний самогон на ягодах или фруктах приятен на вкус. Его необязательно запивать в отличие от водки.

Плюс домашнего самогона может заключаться в том, что вы лично будете контролировать производство продукта, не беспокоясь за качество. Однако не стоит думать, что самогон является лечебным средством. По мнению врачей, его употребление во время простуды не несет целебного свойства для организма.

3. Вино и шампанское

Вино. Фото Global Look Press

Тройку самых популярных спиртных напитков в России открывают вино и шампанское. Эти напитки на несколько процентов опережают самогон. В России шампанское ассоциируется с Новым годом, а вино пьют практически по любому веселому поводу. Как сообщает ВЦИОМ, вино чуть популярнее среди молодежи, чем у взрослого населения РФ.

Умеренное употребление вина может положительно сказываться на кровяном давлении и состоянии кишечника. В Минздраве считают, что в день разрешенной нормой является 200-300 мл вина с крепостью 12% (как пример).

2. Водка

Водка. Фото Global Look Press

Водка — второй по популярности алкогольный напиток в России. Согласно данным за 2019-й, в РФ было выпито около миллиарда литров водки за год. При этом все возрастные группы приблизительно одинаково оценивают популярность крепкого напитка в стране.

Институт Минздрава посчитал, что мужчинам можно пить две рюмки водки в день, женщинам — одну. Водка способна повысить скорость регенерации тканей и согреть организм при простуде.

Надо не забывать о вреде чрезмерного употребления водки для: печени, желудка, поджелудочной железы, клеток головного мозга и многого другого. Могут появиться проблемы со зрением и вестибулярном аппаратом.

1. Пиво

Пиво. Фото Global Look Press

Пиво — самый популярный алкогольный напиток в России. Об этом говорят данные Федерального проекта «Трезвая Россия». 8,5 миллиарда литров пива пьют в России за год. Тем временем разрешенная дневная норма, по мнению врачей, составляет 600-900 мл пива с 4,5% алкоголя.

Пиво полезно в борьбе с возбудителями холеры и обладает сильным мочегонным эффектом. Впрочем, обильный прием хмельного напитка может спровоцировать ряд проблем с организмом. Из-за сильного употребления пива у мужчин повышается уровень женского гормона эстрогена, что ведет к появлению живота и увеличению молочных желез. У женщин становится выше шанс бесплодия и появляется растительность над губами.