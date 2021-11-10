Что будет, если есть хурму каждый день?

Польза и вред осеннего лакомства.

Осенью любимым и традиционным лакомством для многих является хурма. Эта ягода, именно ягода, а не фрукт, как ошибочно считают многие, появляется на прилавках магазинов лишь в определенный сезон — с сентября по декабрь. Чем полезна хурма и почему она вяжет, помогает разобраться врач-диетолог Наталья Круглова.

Хурма — полезная ягода оранжевого цвета и со сладким вкусом. С латинского название переводится как «сердечное яблоко». Родом хурма из Китая, но сегодня ее выращивают во многих странах, включая Россию. Растет хурма на дереве, которое может жить до 500 лет.

Состав и калорийность хурмы на 100 г:

— калории: 67 ккал

— жиры: 0,4 г

— белки: 0,5 г

— углеводы: 15,3 г

— вода: 81,5 г

— зола: 0,6 г

— клетчатка: 2 г

Хурма «Королек». Фото rskrf.ru

Существует около 300 сортов хурмы, но популярностью у нас в стране пользуются лишь некоторые.

Самые популярные сорта хурмы:

Королек. Это самый известный сорт в России, который имеет оранжевый цвет и мякоть шоколадного цвета.

Мандаринная хурма. Внешне похожа на мандарин, мякоть очень сладкая. В таком сорте хурмы нет косточек.

Бычье сердце. Это очень крупные и твердые плоды оранжевого цвета, имеющие яркую нежную мякоть без косточек.

Шарон. Этот вид появился в результате скрещивания двух популярных фруктов — яблока и хурмы. На вкус похож на абрикос, яблоко и айву одновременно. А еще этот сорт стоит дороже остальных.

Также плоды делят на невяжущие (это «королек»), плоды с переменной терпкостью (шоколадная хурма сорта «зенджи-мару») и вяжущие сорта (самый вяжущий сорт — это японская «хачия»).

Хурма. Фото sovkusom.ru

Польза и вред хурмы

Хурма содержит большое количество бета-каротина, это провитамин А. Он необходим человеческому организму как антиоксидант, благодаря которому улучшается состояние кожи, волос и ногтей. Также бета-каротин важен для органов зрения. Плюс хурма, как и большинство ягод и фруктов, содержит в себе витамин С, а он тоже является важной составляющей питания человека. В хурме содержится и витамин В5. Витамины группы В в целом необходимы для базовых обменов углеводов, аминокислот и жиров в организме.

Еще хурма содержит дефицитный для многих микроэлемент — йод. С этой целью хурму тоже можно добавлять в свой рацион питания. Если говорить про другие микроэлементы, то в хурме есть и калий, и магний. Также хурма содержит пищевые волокна, которые должны присутствовать в питании каждого. Они необходимы для правильного пищеварения.

Кожура хурмы абсолютно съедобна и содержит пищевые волокна. Единственное, если человек чувствует, что она ему неприятна на вкус, то ее можно удалять.

Хурма улучшает работу сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы. Также эта ягода повышает работоспособность, укрепляет иммунитет, успокаивает нервы и помогает при анемии. Однако чрезмерное употребление может привести к непроходимости кишечника. Имеет и мочегонный эффект.

Свойства хурмы.

Мнение о том, что хурма содержит много сахара, не совсем верно. Хурма на 80 процентов состоит из воды, как и многие ягоды, овощи, фрукты, а также содержит пищевые волокна, которые несколько замедляют усвоение углеводов в организме и не дают резких скачков сахара в крови. Ни одна диетологическая ассоциация или ассоциация эндокринологов не говорит о том, что нужно полностью запрещать употреблять хурму диабетикам.

Один фрукт в день весом 150-200 граммов — та норма, которую можно использовать. Однако бывают ситуации, когда человек индивидуально не переносит хурму либо у него есть заболевания пищеварительного тракта. Важно помнить, что если человек с диабетом замечает, что после употребления даже минимального количества хурмы у него резко повышается сахар, тогда, конечно, стоит ограничить употребление, но это будет справедливо далеко не для всех.

И если, опять-таки, есть ситуации с повышением сахара в крови после употребления этой ягоды, то лучше всего сочетать хурму с белковыми продуктами. Не есть ее натощак в чистом виде, а употреблять ее, например, в составе завтрака. Если в первом приеме пищи есть что-то белковое, например, творог, йогурт без фруктовых добавок, то нужно совместить это с употреблением хурмы.

Почему хурма вяжет?

Хурма при употреблении вяжет, что не всегда приятно, и много ее не съешь. Это происходит из-за того, что в хурме есть вещества, относящиеся к танинам. Они и дают эти неприятные ощущения. Нужно помнить, что больше танинов находится в хурме, которая незрелая. Если вы купили очень плотные плоды, значит, они не совсем спелые. Тогда рекомендуется оставить их при комнатной температуре на три-четыре дня. Так они достигнут зрелости, которая будет комфортна для употребления без вязкости.

Можно также положить хурму в бумажный пакет вместе с бананами или яблоками. Эти фрукты выделяют вещество этилен, который ускоряет созревание хурмы. В полностью спелой хурме танинов будет значительно меньше, а значит, будет и меньше ощущения, что ягода вяжет.

Как правильно выбрать и хранить хурму?

Роспотребнадзор рекомендует при покупке хурмы обращать внимание на цвет плода. Он должен быть ярким и блестящим. Если цвет бледный или светлый — хурма еще не поспела. Также посмотрите на листочки и плодоножки (они должны быть подсохшими и темного цвета). На запах хурма должна быть приятной, но ни в коем случае не кислой.

Хранить хурму нужно при температуре около 0 градусов и при высокой влажности воздуха. В таких условиях она сохранит свои свойства на два-три месяца. Если плоды мягкие и спелые, то с ними стоит обращаться аккуратно, чтобы не повредить. Если на хурме есть вмятины, трещины или пятна, то ее нужно съедать сразу. Хранить ее нельзя.