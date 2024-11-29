Как увеличить рост взрослому без вреда для здоровья: рассказывает врач-ортопед

Некоторых людей по тем или иным причинам не устраивает собственный рост. Или беспокоит то, что с возрастом он начинает снижаться. Можно ли повлиять на рост без специальных операций? Разбираемся вместе с травматологом-ортопедом.

До скольки лет человек растет

Большинство людей прекращают расти после 18-20 лет, то есть через несколько лет после полового созревания. Даже несмотря на то, что скелет продолжает формироваться до 25 лет.

Мальчики обычно продолжают расти до 18-20 лет, а девочки — до 16-18 лет. Это связано с выработкой половых гормонов.

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, средние показатели роста таковы:

для мальчика 11 лет — около 144 см,

для юноши 19 лет — 176 см,

для девочки 11 лет — 145 см,

для девушки 19 лет — около 163 см.

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Можно ли увеличить рост после 20 лет

Вероятность того, что вы вырастете после 20 лет, крайне мала. Как правило, к этому возрасту организм уже исчерпал ресурсы для этого.

Несмотря на то что в зрелом возрасте добиться резкого увеличения роста невозможно, выход все же есть. Правильная осанка, регулярные физические упражнения, здоровый образ жизни и своевременное посещение врача — все это поможет добиться максимального вытягивания позвоночника.

Как увеличить рост

Собрали способы, которые помогут прибавить несколько сантиметров в росте без негативных последствий для здоровья.

Делайте растяжку

Это важный элемент для вытяжения позвоночника и развития гибкости тела. Во время занятия мышцы и сухожилия вытягиваются, а позвоночник выравнивается, что позволяет ему удлиниться на несколько сантиметров.

Самое простое упражнение — это наклоны вперед: старайтесь достать до кончиков пальцев на ногах руками. Можно держаться за икры, если ваша растяжка пока не позволяет наклониться глубже. Ваша цель — лечь животом и грудью на вытянутые ноги.

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Плавайте

Из-за того, что тело лежит на воде, нагрузка распределяется по-другому. Благодаря этому укрепляется мышечный корсет, а за счет механики движения позвоночник вытягивается. В целом плавание — это отличный вид активности, который позволяет улучшить работу всех систем организма, увеличить объем легких и повысить выносливость.

Давайте организму необходимую витаминную поддержку

Важно употреблять достаточно кальция, коллагена, витамина A, C, D, E, чтобы суставы, хрящи, кости не подвергались изнашиванию.

Подтягивайтесь и висите на турнике

Вытягивайтесь на турнике в течение нескольких минут, чтобы за счет силы тяжести позвоночник выпрямлялся. Но не прикрепляйте к ногам утяжелители — без дополнительной подготовки это может быть опасно.

Турник помогает избавиться от болей и предотвратить появление проблем с поясничным отделом позвоночника.

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Как еда влияет на рост

Рост человека в большей степени определяется генетикой, чем едой. Однако питание также играет роль в этом процессе. Рацион должен быть разнообразным, со сбалансированным сочетанием белков, жиров, углеводов, клетчатки. Ключевое значение для роста имеет белок — главный строительный материал организма. Кроме того, важны такие элементы, как кальций, железо, витамины А и В. Именно поэтому в детстве, когда рост происходит наиболее активно, рацион обязательно должен быть разнообразным.

Как сон влияет на рост

Сон стимулирует выработку гормона роста (соматотропина). Это вещество синтезируется клетками передней доли гипофиза. Соматотропный гормон необходим для нормального роста и развития детей, поскольку он способствует увеличению костей в длину. Ребенок растет медленно, если ему недостает этого вещества.

Как может помочь медицина

Существуют также лекарственный и хирургический методы, которые могут увеличить рост.

Лекарственный метод

У взрослых инъекции гормона роста не дают результатов. В детском возрасте терапия с применением этого вещества может быть эффективна. Однако она не используется для профилактики, ее проводят только при сильной задержке роста.

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Хирургический метод

Принцип операции основан на методике Г.А. Илизарова. Одновременно с костной тканью растягиваются мышечные волокна, кровеносные сосуды и нервные окончания. К операции также прибегают только в случае сильной необходимости, ведь восстановление после хирургического вмешательства обычно долгое и порой болезненное.

Как предотвратить потерю роста с возрастом

Эта проблема сейчас может не касаться вас, но быть заметна у родных. Например, бабушка перестала дотягиваться до полки с чашками. Вы можете позаботиться о себе уже сейчас и предотвратить нежелательное сокращение роста.

Следите за осанкой

Старайтесь не сутулиться, когда стоите и ходите. Периодически проверяйте положение спины, чтобы не терять сантиметры роста. Не сидите в офисе сгорбившись, выбирайте ортопедическую обувь или ортопедические стельки, которые дают поддержку стопам и всему позвоночнику.

Возьмите за правило делать зарядку

Уделяйте внимание упражнениям по укреплению мышц кора и спины.

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Избегайте курения и ограничивайте потребление алкоголя

Эти привычки могут негативно влиять на кости и позвоночник, да и на здоровье в целом.

Следите за питанием и весом

Любой лишний килограмм значительно влияет на состояние позвоночника: это способствует тому, что вы год от года становитесь ниже.