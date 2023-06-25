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3 домашние маски для волос, которые ускорят их рост

Елена Богатова
Кандидат психологических наук
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Молодая брюнетка расчесывает волосы гребнем после принятия душа и применения маски по уходу за волосами
Фото istockphoto.com

Маски для волос — это прекрасный способ улучшить их состояние, насытить полезными веществами и ускорить процесс роста. Они, как правило, содержат множество натуральных ингредиентов, которые способствуют укреплению корней, улучшают кровообращение и стимулируют рост новых волос. Подготовили три рецепта самых эффективных домашних масок для роскошной шевелюры.

Маска с касторовым маслом и яйцом

Ингредиенты:

  • касторовое масло — 2 ст. л;
  • яйцо — 1 шт.

Как делать:

Смешайте две столовые ложки касторового масла с яйцом. Нанесите смесь на влажные волосы, начиная от корней и заканчивая кончиками. Оставьте маску на волосах на 30-60 минут. Тщательно смойте шампунем и теплой водой.

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Маска с алоэ вера и кокосовым маслом

Ингредиенты:

  • гель алоэ вера — 2 ст. л;
  • кокосовое масло — 1 ст. л.

Как делать:

Возьмите две столовые ложки свежего геля алоэ вера и смешайте его со столовой ложкой кокосового масла. Нанесите смесь на влажные волосы и вмассируйте в кожу головы. Оставьте маску на волосах на 30-40 минут. Смойте теплой водой и шампунем.

Рука во вьющихся рыжих волосах.
Фото istockphoto.com

Маска с маслом розмарина и оливковым маслом

Ингредиенты:

  • оливковое масло — 2 ст. л;
  • эфирное масло розмарина — 5-7 капель.

Как делать:

Смешайте оливковое масло с эфирным маслом розмарина. Нанесите смесь на волосы, акцентируя внимание на корнях и коже головы. Проведите массаж кожи головы в течение 5-10 минут, чтобы улучшить кровообращение. Оставьте маску на волосах на 30-60 минут. Тщательно смойте теплой водой и шампунем.

Важно помнить, что эти маски для волос могут иметь разный эффект для каждого человека. Если вы испытываете сильное жжение или другие неприятные ощущения, немедленно смойте маску водой.

Регулярное использование масок в сочетании с правильным питанием, уходом за волосами и здоровым образом жизни будет способствовать более быстрому росту волос.

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