3 домашние маски для волос, которые ускорят их рост

Маски для волос — это прекрасный способ улучшить их состояние, насытить полезными веществами и ускорить процесс роста. Они, как правило, содержат множество натуральных ингредиентов, которые способствуют укреплению корней, улучшают кровообращение и стимулируют рост новых волос. Подготовили три рецепта самых эффективных домашних масок для роскошной шевелюры.

Маска с касторовым маслом и яйцом

Ингредиенты:

касторовое масло — 2 ст. л;

яйцо — 1 шт.

Как делать:

Смешайте две столовые ложки касторового масла с яйцом. Нанесите смесь на влажные волосы, начиная от корней и заканчивая кончиками. Оставьте маску на волосах на 30-60 минут. Тщательно смойте шампунем и теплой водой.

Маска с алоэ вера и кокосовым маслом

Ингредиенты:

гель алоэ вера — 2 ст. л;

кокосовое масло — 1 ст. л.

Как делать:

Возьмите две столовые ложки свежего геля алоэ вера и смешайте его со столовой ложкой кокосового масла. Нанесите смесь на влажные волосы и вмассируйте в кожу головы. Оставьте маску на волосах на 30-40 минут. Смойте теплой водой и шампунем.

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Маска с маслом розмарина и оливковым маслом

Ингредиенты:

оливковое масло — 2 ст. л;

эфирное масло розмарина — 5-7 капель.

Как делать:

Смешайте оливковое масло с эфирным маслом розмарина. Нанесите смесь на волосы, акцентируя внимание на корнях и коже головы. Проведите массаж кожи головы в течение 5-10 минут, чтобы улучшить кровообращение. Оставьте маску на волосах на 30-60 минут. Тщательно смойте теплой водой и шампунем.

Регулярное использование масок в сочетании с правильным питанием, уходом за волосами и здоровым образом жизни будет способствовать более быстрому росту волос.

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