10 продуктов, которыми не стоит закусывать алкоголь

Привычные всем закуски оказались очень вредными.

Мало кто знает, но привычная всем нам закуска к застолью очень вредна для организма. Расскажем, с какими популярными продуктами нельзя сочетать алкогольные напитки.

Как снизить токсичное воздействие на организм при застолье? Для здоровья и хорошего функционирования организма отдайте предпочтение сыру под вино, а картофель или винегрет отлично подойдут для крепких напитков, так как картофель — адсорбент, квашеная капуста позволяет быстрее вывести алкоголь. Для остальных напиток — морепродукты и нежирная рыба.

Что будет с организмом при чрезмерном употреблении алкоголя. expert-clinica.ru

От чего стоит отказаться?

Сладости

При попадании в организм алкоголя одновременно со сладким, сначала начнет расщепляться сахаросодержащая пища, особенно жирная (торты, пирожные, крема), так как глюкоза для него важнее. Тем самым алкоголь останется ждать своей очереди. Как итог — резкий скачок инсулина в крови из-за десертов, быстрое опьянение (нерасщепленный алкоголь) и сильное похмелье. Ко всему этому организм получает отравление токсичными веществами из алкоголя, а глюкоза преобразуется в жировые клетки. Это большой удар по печени и стресс для остальных внутренних органов.

Шоколад

Многие в качестве подарка выбирают сочетание алкоголя и шоколада, конфет. Однако это очень опасно для организма человека. Шоколад в виде закуски под спиртное оказывает сильный удар по поджелудочной железе. Алкоголь сам по себе вызывает спазмы, а шоколад (даже горький) вдобавок блокирует некоторые протоки. При частом употреблении этих продуктов может развиться панкреатит.

Как выглядит панкреатит. studbooks.net

Помидоры

Свежий плод имеет органические кислоты, которые вместе со спиртным сильно раздражают стенки слизистой желудка. Что оказывает негативное последствие для пищеварительной системы, возникает вздутие и несварение. Особенно с таким крепким алкоголем, как водка. Стоит отметить, что переработанные помидоры не так опасны для организма.

Жареное мясо

Жареное (особенно жирное) мясо продлевает токсичное действие алкоголя. Это оказывает дополнительную нагрузку на желудок, печень и желчный пузырь. Особенно это касается шашлыков из свинины или баранины. Лучше отдать предпочтение птице или рыбе, которые медленнее будут перевариваться, за счет чего равномерно усвоится алкоголь.

Алкогольные напитки не стоит употреблять с жареным мясом. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Острые закуски

Острая пища сама по себе вредная для организма человека, а вместе с крепкими напитками удваивает вред. В первую очередь вызывает ожог стенок слизистой желудка и слизистой оболочки пищевода, а также приток крови к кишечнику, образуя раздражение. Еще данное сочетание спровоцирует желание выпить больше, это обусловлено приторностью специй.

Маринованные огурцы и помидоры

В нашей стране закусывать алкоголь солеными огурцами — уже традиция. Но как раз маринованные огурцы и помидоры создадут дополнительную нагрузку на почки и печень, потому что вы замедлите процесс распада алкоголя. Организм будет сильно обезвожен, так как спиртное очень медленно усваивается.

Арбуз и дыня

Фрукты допускаются в употреблении только с белым вином. Но старайтесь выбирать не слишком сладкие плоды, эффект будет, как и со сладким. Например, арбуз, который богат сахарами. Лучше этот продукт съесть на следующий день, он поможет восстановить водный баланс, так как является мочегонным и противовоспалительным средством. Дыня со спиртным вызывает брожение в кишечнике. Которые приводят к метеоризму, вздутию и коликам.

Сухарики и чипсы

Сухарики, чипсы и начос вместе со спиртными напитками провоцируют еще большее употребление алкоголя из-за соли в данных продуктах питания, которая вызывает жажду. Как результат — сильное опьянение и утренняя головная боль. Также эти продукты нанесут сильную нагрузку на поджелудочную железу, желудок и печень. Могут вызвать проблемы со стулом.

Зеленые салаты

Казалось бы, салаты — полезная еда, которая должна оказывать положительное влияние на организм в сравнении с острой и вредной пищей. Клетчатка имеет мало калорий, отсутствие жиров и сахара. Однако данная еда слишком быстро перерабатывается пищеварительной системой, что приравнивает употребление алкоголя, как на голодный желудок. Итог — проблемы с желудком, сильное опьянение, головная боль и отечность конечностей.

Фастфуд и быстрое питание

Картофель фри, острые крылышки, бургеры и пицца вызовут сильную жажду, как следствие вы выпьете еще больше. Соль будет задерживаться в организме, тем самым, вы вызовете сильное обезвоживание организма. Утром вы проснетесь с отеками. К тому же происходит нагрузка на пищеварительную систему, печень и поджелудочную железу.