Ежедневные пробежки могут быть опасны для здоровья, рассказал атлет

Разбираемся, чем это чревато и как избежать последствий.

К чему приводят ежедневные пробежки и как часто нужно заниматься бегом — об этих и других нюансах рассказал мастер спорта, двукратный чемпион России по легкой атлетике Александр Мироненко.

Бег — одно из самых эффективных упражнений, не требующих при этом дополнительного оборудования и инвентаря. Делать пробежки вы можете как в зале на дорожке, так и на свежем воздухе, выбирая интересные маршруты и наслаждаясь красивыми пейзажами. В этом случае вы не просто получите физическую нагрузку и сожжете калории, но и избавитесь от стресса, а также насытите организм кислородом.

Бег позволяет не только укрепить здоровье, но и благодаря высокой энергозатратности поможет избавиться от лишних килограммов и сантиметров, разумеется, если соблюдается дефицит калорийности суточного рациона.

Может ли бег быть вреден?

Увы, не всегда бег приносит пользу. Пробежки могут быть опасны при наличии определенных ограничений и противопоказаний. Таковыми для бега являются:

· ожирение, или избыточная масса тела, поскольку создается большая нагрузка на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую и прочие системы организма;

· патологии кардио-респираторной системы, то есть заболевания, связанные с дыханием и кровообращением;

· сахарный диабет;

· дисфункции, травмы, болезни опорно-двигательного аппарата;

· онкологические заболевания;

· патологии и нарушения в работе центральной нервной системы;

· период любых недомоганий или заболеваний, в том числе любые ОРВИ, грипп и прочие;

· беременность;

· крайне низкий уровень физической подготовки.

Во всех этих случаях допуск к занятиям может дать только врач, а любая физическая нагрузка, в том числе бег, должна осуществляться под контролем специалиста ЛФК.

Могут ли навредить ежедневные пробежки?

Ежедневные пробежки могут привести к перетренированности и к тому, что вашему организму попросту не будет хватать времени на восстановление. Это чревато:

· нарушениями в работе всех систем организма;

· физическими травмами;

· психическим переутомлением и снижением мотивации;

· ухудшением результатов;

· болями в суставах и мышцах;

· снижением иммунитета и работоспособности.

Александр Мироненко предупреждает: если тело не готово к беговым нагрузкам в физическом, техническом и ментальном планах, это может привести к быстрому саморазрушению и формированию страха к бегу и двигательной активности в целом.

Как часто нужно бегать

Периодичность тренировок зависит от уровня подготовленности:

· для начинающих оптимально чередование одного дня бега и двух дней отдыха;

· для среднего уровня подготовленности подойдет вариант — день бега и день отдыха;

· подготовленные спортсмены могут иметь в своем графике пять беговых дней в неделю в сочетании с двумя днями на отдых.

Считать себя подготовленным можно, если в неделю вы пробегаете не менее 30 км.