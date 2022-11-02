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Фитнес-тренер рассказала, как не навредить коленям и суставам при беге

Иван Торопцев
Корреспондент
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Фитнес-тренер Мария Блинова рассказала, как правильно бегать, чтобы не навредить здоровью.

По словам эксперта, негативные последствия может иметь как чрезмерная нагрузка, так и ее недостаток, поэтому лучше найти золотую середину.

«Я начал бегать — и у меня заболело колено!», «Я слышал, что бег вредит коленям, поэтому не бегаю», «Бегать можно, когда тебе до 30, а потом это уже вредит коленям». Нередко встречаю такие мнения и хочу пояснить раз и навсегда: на самом деле вашим коленям вредит чрезмерная нагрузка или её недостаток. Колено находится между достаточно подвижными участками, поэтому само оно стабильно. Разумеется, стабильность не означает полную неподвижность. Просто у этого участка меньшая амплитуда движений по сравнению с соседними. Ниже коленей у нас стопы и голеностоп", — приводит Life.ru слова Блиновой.

Тренер предупредила, что недостаток движения в суставах и окружающей их мускулатуре грозит разрушением самого сустава, а также создает напряжение соседних мышц, компенсируя потерю работы в соседних участках — коленях. При этом эксперт добавила, что бег защищает суставы от развития остеоартроза.

«Опять же, мы говорим об адекватной нагрузке. Дозируйте бег с учётом физической подготовки, возраста, веса, истории тела, уровня стресса, оптимального дыхания, частоты сердечных сокращений и, конечно же, имеющейся техники», — сказала Блинова.

Ранее фитнес-блогер Мария Легенькая опровергла миф о том, что домашние тренировки небезопасны.

Источник: https://life.ru/p/1536110
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