Баклажаны. Польза и вред. Как выбирать и хранить

Баклажан — не самый популярный овощ на столах российских покупателей. Однако этот овощ полезен и имеет массу различных важных веществ для организма. Сегодня разбираемся в пользе и вреде баклажанов.

Интересно, что баклажан наряду с помидорами, картофелем и болгарским перцем, относится к семейству растений пасленовых. Если вспомнить, как растут эти плоды, то можно заметить, что они так же, как помидоры свисают с лоз растения. Нужно понимать, что у ботаников баклажан рассматривается как ягода, но в кулинарном плане его определяют как овощ.

Единого мнения о месте происхождения баклажанов сегодня нет. В диком виде баклажан продолжает расти в некоторых регионах Южной Азии, Индии и на среднем востоке. Овощ выращивался в южной и восточной Азии с доисторических времен, но в Европе его стали массово высаживать только в XIX веке. Сегодня больше 80% баклажанов выращиваются в Индии и Китае. В дополнение к классическому фиолетовому варианту выращиваются лавандовые, нефритовые, оранжевые, желтые и белые плоды разной формы и размеров.

Белые баклажаны. Фото Wikimedia

Пищевая ценность баклажана (на 100 грамм)

Белки 1,2 грамма Жиры 0,5 грамма Углеводы 4,5 грамма Калорийность 22-28 ккал

Полезные свойства баклажанов

Баклажаны — отличный источник клетчатки. Также они прекрасный источник витаминов B1 и B6 и калия. Кроме того, баклажан богат медью, магнием и марганцем. Помимо этого в 100 граммах сырых баклажанов содержатся следующие питательные вещества:

клетчатка — около 3,5 грамм;

марганец — 10-15% от суточной нормы (СН);

фолиевая кислота — 5-7% от СН;

калий — 5-7% от СН;

витамин К — 4-6% от СН;

витамин C — 3-5% от СН.

Антиоксидантные свойства

Баклажаны имеют в своем составе много витаминов, минералов, а также массу важных для тела антиоксидантов. Эти вещества защищают организм от повреждений, вызванных вредными веществами, например, свободными радикалами. Это помогает предотвратить многие типы хронических заболеваний.

В баклажанах особенно много антоцианов — определенного пигмента с антиоксидантными свойствами, который отвечает за их яркий цвет. В частности, особенно полезен антиоксидант в баклажанах, который еще называют насунином. Исследования 2015 года утверждают, что он эффективен для защиты клеток организма от разрушения их вредоносными свободными радикалами.

Он также помогает выводить излишки железа из организма. Хоть железо и важная часть питательных веществ, которая необходима для транспортировки кислорода в крови, поддержки иммунитета и синтеза коллагена, слишком много железа употреблять не рекомендуется.

Снижают риск сердечных заболеваний

Исследования ученых из Европы показывают, что благодаря содержанию в баклажанах антиоксидантов эти плоды помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Другие работы говорят, что баклажаны могут оказывать защитное действие на сердце. Хотя и те и другие исследования показывают положительные результаты, ученые говорят, что необходимо дальнейшее изучение, чтобы полностью понять влияние баклажанов на здоровье сердца человека.

Помогают контролировать уровень сахара в крови

По мнению исследователей из США, этот эффект достигается благодаря тому, что баклажаны богаты клетчаткой, которая проходит через пищеварительную систему в неизменном виде. Также клетчатка замедляет скорость пищеварения и всасывания сахара в организм. Этот более медленный процесс поддерживает стабильный уровень сахара в крови и предотвращает его скачки и сбои.

Другие исследования ученых из Финляндии показывают, что полифенолы, или натуральные растительные соединения, содержащиеся в баклажанах, снижают всасывание сахара и увеличивать секрецию инсулина, что тоже снижает его уровень в крови. Некоторые научные работы рекомендуют этот овощ в диете для профилактики диабета.

Помогают при похудении

Баклажаны содержат много клетчатки, но при этом калорий в них совсем немного. Это делает их отличным дополнением к любой диете для сбрасывания лишних килограммов. Клетчатка движется по пищеварительному тракту медленно, а это способствует долгому чувству сытости и полноценному насыщению. Кроме того, эти овощи часто используются в рецептах в качестве низкокалорийной замены высококалорийных продуктов с высоким содержанием клетчатки.

Способствуют защитите от онкологических заболеваний

Полифенолы в баклажанах могут способствовать защите организма от раковых заболеваний. Антоцианы и хлорогеновая кислота защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. В долгосрочной перспективе это может помочь предотвратить рост опухоли и распространение раковых клеток.

Польза баклажанов. Фото Eda Plus

Вред баклажанов

Баклажаны и другие пасленовые овощи содержат соланин, который может усиливать воспаление и усугубляет такие заболевания, как артрит. Однако нет научных доказательств того, что небольшое количество этого вещества в баклажанах усиливает симптомы заболевания.

Редко у некоторых людей встречается аллергия на баклажаны. Симптомы аллергической реакции включают сыпь, отек лица, зуд, крапивницу и хриплый голос. Любой, кто испытывает эти симптомы, должен получить срочную медицинскую помощь, так как у него может быть анафилактический шок или другие опасные для жизни аллергические реакции.

Насунин содержащийся в баклажанах, связывается с железом и выводит его из клеток. Этот процесс, известный как хелатирование железа, может быть полезен людям, у которых слишком много железа в организме. Однако людям с низким уровнем железа не следует употреблять большое количество продуктов, содержащих насунин.

Снизить употребление баклажанов диетологи рекомендуют людям с колитом, холециститом, камнями в почках и обостренным артритом.

Как выбрать и хранить баклажаны

Классический фиолетовый баклажан при визуальном осмотре должен иметь однородный цвет кожи с ярким оттенком, быть блестящим, без темных или светлых пятен, помятостей. Если они есть, это может указывать на то, что внутренняя часть плода повреждена и, возможно, немного подгнила.

Стебель и плодоножка в верхней части баклажана не должны иметь пятен белого и темного цвета. Выбирайте твердые и тяжелые для своего размера плоды. Чтобы проверить спелость баклажана, осторожно надавите на кожуру пальцем — если вмятины не осталось и плод вернул свою форму, то он спелый.

Баклажаны — довольно скоропортящиеся продукты, которые чувствительны как к жаре, так и к холоду. После покупки храните овощи целиком (не разрезайте) в холодильнике в течение нескольких дней. Если разрезать баклажан перед хранением, он быстро испортится. После приготовления баклажаны можно хранить в холодильнике до трех дней.

Чтобы сделать овощи более мягкими для употребления и смягчить горький вкус, рекомендуется их солить перед приготовлением. Но современные разновидности и сорта баклажанов чаще менее горькие. Однако если есть желание пожарить их на сковороде, то посолить все-таки стоит, так как баклажаны впитывают много масла, а предварительное соление помогает уменьшить его количество.