Юлия Шойгу рассказала, как COVID-19 повлиял на психику россиян

Руководитель Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу в беседе с изданием «Известия» рассказала, что, несмотря на возникшие в пандемию неспецифические психологические сложности, специалисты научились с ними работать.

Самым тяжелым для большинства людей оказалась необходимость соблюдать регламентированные меры гигиены и социальную дистанцию, находиться в изоляции. Многие были вынуждены сменить график работы, саму работу и даже род деятельности. Изменился и круг общения, а также способы взаимодействия.

По мнению Юлии Шойгу, были и специфические последствия. В частности, коронавирус оказал нейротропное воздействие, проникнув в клетки головного мозга. Это повлияло на психическое здоровье тех, кто перенес заболевание. «Не у всех, но это происходит с гораздо большей частотой, чем, например, после гриппа или тяжелой простуды», — сообщила эксперт. Также она поведала, что эти последствия пусть и неприятны, но преодолимы.