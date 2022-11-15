ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 10:05

Юлия Шойгу рассказала, как COVID-19 повлиял на психику россиян

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Пандемия коронавируса в России.
Фото Reuters

Руководитель Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу в беседе с изданием «Известия» рассказала, что, несмотря на возникшие в пандемию неспецифические психологические сложности, специалисты научились с ними работать.

Самым тяжелым для большинства людей оказалась необходимость соблюдать регламентированные меры гигиены и социальную дистанцию, находиться в изоляции. Многие были вынуждены сменить график работы, саму работу и даже род деятельности. Изменился и круг общения, а также способы взаимодействия.

По мнению Юлии Шойгу, были и специфические последствия. В частности, коронавирус оказал нейротропное воздействие, проникнув в клетки головного мозга. Это повлияло на психическое здоровье тех, кто перенес заболевание. «Не у всех, но это происходит с гораздо большей частотой, чем, например, после гриппа или тяжелой простуды», — сообщила эксперт. Также она поведала, что эти последствия пусть и неприятны, но преодолимы.

Коронавирус
Здоровье
1
1
Читайте также
«Сент-Луис» обыграл «Колорадо» в матче НХЛ, форвард Бучневич отдал две передачи
«Головин — творческая отдушина в «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника
Генассамблея ООН проголосовала за проект резолюции о выплате Россией репараций Украине
Politico: заявление генерала Пентагона Милли о переговорах с Россией разгневало Киев
Путин подписал указ о службе иностранных граждан в российских Вооруженных силах
AP опубликовало фото привязанных к фонарным столбам жителей Херсона после прихода ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог Лорен Манакер рассказала о смузи для похудения

Врач рассказала, почему антидепрессанты могут не работать
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости