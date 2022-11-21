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Сегодня, 18:00

Врачи рассказали о симптомах скрытого диабета

Ольга Стрельникова
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Измерение сахара в крови.
Фото Global Look Press

Специалисты британской благотворительной организации Diabetes UK рассказали, что определить диабет на ранней стадии не специалисту трудно, но есть симптомы, которые должны привлечь внимание. К хорошо известным признакам относят постоянное чувство жажды, частое мочеиспускание (особенно ночью), сильное чувство усталости, потеря веса и мышечной массы.

Однако существуют и несколько необычные симптомы, которые на первый взгляд связать с диабетом сложно. К примеру, выпадение волос, нечеткое зрение, незаживающие порезы и раны, кожные заболевания (к примеру, черный акантоз), молочница. Высокий сахар в крови, а также в других телесных жидкостых, таких, как пот, моча, слюна, может привести к росту числа грибков, изменению химического состава крови, снижению защитных функций организма, ухудшению работы иммунной системы. Именно эти признаки могут сигнализировать о начинающемся диабете, как первого, так и второго типов.

При наличии других хронических заболеваний определить наличие симптомов развивающегося диабета может быть сложнее.

Здоровье
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