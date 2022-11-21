Кардиолог Золотарева рассказала о методах, которые помогут нормализовать пульс в домашних условиях

Врач-кардиолог Наталия Золотарева рассказала, как с помощью дыхательных техник остановить приступ аритмии.

«Если речь идет о тахикардии — учащенном сердцебиении частотой выше 90 ударов в минуту, обеспечьте себе полный покой и исключите даже малейшие физические нагрузки. Используйте техники, рефлекторно снижающие частоту сердцебиения, например дыхательную: сделайте глубокий вдох на четыре счета, натужно задержите дыхание на счет от одного до семи, а затем выдох — на счет от одного до восьми. Попробуйте маневр Вальсальвы: для этого надо попытаться сделать сильный выдох при зажатых рте и носе и сомкнутых голосовых связках. Аккуратно и ритмично надавливайте на глазные яблоки в течение нескольких минут. Погрузите лицо в холодную воду на одну-две секунды.

Если речь идет о брадикардии — редком сердцебиении с частотой ниже 50 ударов в минуту, делайте следующее: нужно лечь на горизонтальную поверхность и поднять ноги, поместив их на подушку. Обеспечьте доступ к свежему воздуху. Освободите шею и грудь от обтягивающей одежды. Можно выпить горячего мятного чая, который, с одной стороны, окажет седативное действие на организм и нервную систему, а с другой — немного повысит пульс.

Если вы заметили хотя бы один из признаков аритмии у себя или своих родственников, постарайтесь немедленно принять все необходимые меры предосторожности, потому что нарушение частоты сердечных сокращений и неправильная работа сердца могут привести к его внезапной остановке", — приводит «Life.ru» слова Золотаревой.

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