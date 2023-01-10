Врач Жито назвал опасные болезни, которые могут спровоцировать сильные морозы

Терапевт-эндокринолог-кардиолог Алексей Жито рассказал, обострение каких болезней могут спровоцировать сильные морозы.

«Иногда человек неправильно дышит — через рот, а не через нос, и в результате холодный воздух попадает внутрь. Переохлаждение может спровоцировать вплоть до развития пневмонии. Также, естественно, это провокация и лор-заболеваний. Часто это синусит, ларингит.

Также есть риск спровоцировать кардиологические заболевания. Спазм сосуда, который сужен за счет того, что там бляшки, может приводить к инфарктам миокарда, аритмии, острой остановке сердца и, соответственно, сердечной недостаточности острой и смерти пациента. Такое действительно бывает, как в случае, когда ныряющие люди погружаются резко в холодную воду.

Мы привыкли есть больше в морозы. И если у пациента уже были нарушения углеводного обмена или тем более сахарный диабет, то нарушение углеводного обмена на этом фоне может очень быстро сформироваться", — приводит «Life.ru» слова Жито.

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