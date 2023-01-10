Психолог рассказал, почему не нужно стремиться соответствовать правилам

Психолог Владимир Дернов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что зачастую мы вынуждены следовать огромному количеству правил. Довольно часто это происходит в ущерб себе и своему самочувствию.

«Мы выбираем делать то, что хорошо для кого-то, а не для нас и наших близких. И все это для того, чтобы нас признали, одобрили или похвалили», — отметил специалист.

По словам Владимира Дернова, страх возможного осуждения ставит жесткие рамки, в которых некоторые проживают всю свою жизнь, пытаясь следовать чужим ожиданиям. Психолог посоветовал помнить о том, что вы не можете нравиться всем, ваши действия прежде всего должны нравиться вам. Это поможет окружить себя людьми, близкими по духу, которым не требуется угождать.

Какие еще рекомендации могут изменить вашу жизнь в лучшую сторону, читайте в полной версии материала в «СЭ».