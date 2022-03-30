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Сегодня, 08:00

Врач заявила о пользе брокколи в борьбе с коронавирусом

Галина Глазко
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Брокколи полезно при коронавирусе.
Фото Global Look Press

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале рассказала о пользе брокколи. По словам эксперта, это уникальный продукт в борьбе с раком и коронавирусом.

«Брокколи содержит уникальное вещество сульфорафан, которое считается онкопротекторным, и на него большая ставка в онкологии. Он заметно снижает конечные продукты гликирования, которые считаются главными факторами старения», — сообщила Павлова.

Также врач отмечает, что ученые поставили эксперимент на мышах, и у тех, кому давали сульфорафан при заражении коронавирусом, степень поражения легочной ткани была на 29 процентов ниже. При этом уменьшалась и воспроизведение вируса.

Сульфорафан есть в репе, в редиске и в других видах крестоцветных, но в брокколи его больше всего, отмечает врач.

Павлова рекомендует включить брокколи в рацион питания. Важно знать, что сульфорафан вырабатывается в капусте при воздействии воздуха, поэтому перед готовкой следует разломить соцветия и оставить их на полчаса-час.

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