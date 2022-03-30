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Как омега-3 влияет на работу мозга и психику? Рассказала невролог

Врач объяснила, как омега-3 влияет на работу мозга
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Jмега-3 влияет на работу мозга.
Фото Global Look Press

Врач-невролог Елена Царева рассказала о пользе омега-3 жирные кислоты. Как отмечает специалист, она помогает активизировать работу головного мозга. При приеме этих витаминов можно улучшить умственную деятельность и защитить нервную систему.

«Людям, которые особенно активно занимаются интеллектуальной деятельностью, стоит употреблять этот микроэлемент, чтобы запустить систему восстановления памяти и улучшения функции запоминания информации. Продукт способствует росту мышечных волокон и показан тем, кто активно занимается физическим трудом», — приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».

Также врач отмечает, что употребление омега-3 в любом виде оказывает успокаивающий эффект, предотвращает развитие болезни Альцгеймера и обострения биполярного расстройства.

По словам Царевой, врачи назначают омега-3 и при воспалительных процессах в организме.

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Источник: https://vm.ru/news/956824-nevrolog-rasskazala-kak-omega-3-vliyaet-na-rabotu-mozga-i-psihiku
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