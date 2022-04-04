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Сегодня, 14:00

Врач заявил об опасности частых пробуждений по ночам

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Частые пробуждения по ночам говорят о проблемах.
Фото Global Look Press

Врач-сомнолог Роман Бузунов в своем Telegram-канале рассказал о признаках развивающейся депрессии. По его словам, важно обращать внимание на невозможность заснуть в определенное время или же пробуждение среди ночи.

«У депрессии есть очень специфичный симптом — раннее пробуждение, когда у человека просыпается мозг спустя 3-4 часа после того, как он заснул. Человек начинает лежать и думать, этот процесс сложно остановить. Это первый признак депрессивного состояния», — отмечает врач.

Также Бузунов рекомендует обратиться к врачу при невозможности заснуть. Специалист выявит причину проблем со сном, проведя когнитивно-поведенческую терапию.

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Здоровье
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