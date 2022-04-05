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Daily Express: шафран эффективно уменьшает уровень сахара в крови

Галина Глазко
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Шафран помогает снизить уровень сахара в крови.
Фото irecommend.ru

Британское издание Daily Express опубликовало статью, в которой говорится о пользе шафрана. Как отмечают авторы, эта пряность помогает значительно снизить уровень сахара в крови.

Ученые провели исследование на 54 пациентах, которые были поделены на две группы случайным образом. Одним давали плацебо, а другим капсулы с экстрактом шафрана дважды в день на протяжении восьми недель. Большинство маркеров оказались одинаковыми, однако у тех, кто принимал шафран, уровень сахара в крови натощак снизился значительно.

«Водно-спиртовой экстракт шафрана может улучшить контроль уровня глюкозы в крови за счет снижения сахара в крови натощак у пациентов с диабетом второго типа. Однако экстракт шафрана не оказывает существенного влияния на другие аспекты диабетического контроля у пациентов с диабетом», — отмечается в статье.

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