Daily Express: шафран эффективно уменьшает уровень сахара в крови

Британское издание Daily Express опубликовало статью, в которой говорится о пользе шафрана. Как отмечают авторы, эта пряность помогает значительно снизить уровень сахара в крови.

Ученые провели исследование на 54 пациентах, которые были поделены на две группы случайным образом. Одним давали плацебо, а другим капсулы с экстрактом шафрана дважды в день на протяжении восьми недель. Большинство маркеров оказались одинаковыми, однако у тех, кто принимал шафран, уровень сахара в крови натощак снизился значительно.

«Водно-спиртовой экстракт шафрана может улучшить контроль уровня глюкозы в крови за счет снижения сахара в крови натощак у пациентов с диабетом второго типа. Однако экстракт шафрана не оказывает существенного влияния на другие аспекты диабетического контроля у пациентов с диабетом», — отмечается в статье.