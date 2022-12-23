Врач рассказала, в каких случаях мандарины могут вызвать анафилактический шок

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова сообщила, что употреблять мандарины нужно с осторожностью, иначе может появиться аллергическая реакция, вплоть до анафилактического шока.

По словам специалиста, сезон мандаринов как раз — ноябрь-декабрь. В этих плодах содержатся витамины А, С, группы В, кальций, магний, калий, а также антиоксиданты, клетчатка растворимая и нерастворимая.

«Мандарины, как и любые другие цитрусовые, могут вызвать аллергическую реакцию, сопровождающуюся крапивницей, отеком слизистых вплоть до удушья и развития анафилактического шока. Осторожно нужно давать мандарины детям до трех лет», — цитирует Life.ru Лушникову.

По словам врача, есть фрукты нужно после основного приема пищи, чтобы не было резкого скачка сахара в крови. Это особенно важно для людей с нарушением углеводного обмена, в том числе с сахарным диабетом. Также мандарины не рекомендуются пациентам с обострением заболеваний ЖКТ: гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатита, холецистита, гепатита, энтероколита.