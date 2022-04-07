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Врач рассказала о важности витамина D для россиян

Галина Глазко
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Витамин D важен для россиян.
Фото Global Look Press

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале рассказала о важности витамина D для россиян.

По ее словам, с возрастом кожа начинает утрачивать способность синтезировать витамин D в нужных количествах. Молодому человеку может хватать условий для нормального синтеза этого прогормона, а пожилому — нет.

«Как известно, дефицит витамина D очень зависит от географической широты, от угла падения лучей. Конечный этап метаболизации, превращения неактивной формы витамина D в активную форму проходит именно в почках. Даже если человек правильно питается, живет на солнечной широте, а почки работают так себе, то витамин D не сможет активироваться, а значит, и участвовать в обмене веществ», — отмечает Павлова.

Как отмечает специалист, врачи обычно назначают уже готовую и активную форму витамина D. Для россиян, которые живут в зоне дефицита витамина D из-за географического расположения, с годами необходимость компенсации его только растет.

Витамины. Что такое витамины и зачем они нужны?

Витамины
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