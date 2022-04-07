Врач Ахмедова рассказала о вреде кофе при депрессии

Врач Сапият Ахмедова назвала категорию людей, которым нельзя пить кофе. По ее словам, этот напиток полезен только в умеренных количествах.

Кофе не рекомендуется употреблять людям с пульсом выше 90 ударов в минуту. Также он противопоказан при фиброаденоме (доброкачественная опухоль молочной железы), сухости кожи и проблемах с пищеварением. Чрезмерное количество кофеина может вызвать тревожность, головокружения и проблемы с концентрацией внимания.

«Чувствительность к действию кофе повышена у людей с уже имеющимися паническими расстройствами и установленным диагнозом депрессия», — приводит слова специалиста «Газета.ru».

Врач советует заменить кофе на другие напитки, если человек находится в нервном напряжении.