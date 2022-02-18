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Врач рассказала о пользе увлажнителя воздуха при омикроне

Назван способ облегчить симптомы омикрона
Галина Глазко
Увлажнитель воздуха.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как ускорить восстановление организма при омикроне. По ее словам, стоит прибегнуть к помощи увлажнителя воздуха.

«Люди иногда дольше выздоравливают только из-за того, что нет нормального увлажнения слизистых. Очень рекомендую всем больным омикроном и здоровым тоже поставить увлажнители и максимально увлажнять воздух, хотя бы до 25-50 процентов. Особенно стоит включать увлажнитель ночью. Так человек быстрее восстановит слизистую, а значит, и быстрее выздоровеет», — приводит ее слова Ura.ru.

Врач отмечает, что сухость во рту и носу позволяет вирусу активнее размножаться.

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