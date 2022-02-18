Какие эмоции влияют на набор лишнего веса? Рассказала психолог

Психолог Марина Гладышева рассказала о том, как стресс влияет на жизнь человека. По ее словам, показательной оказалась пандемия, во время которой люди массово скупали еду.

«Любой стресс ввергает человека в состояние небезопасности. Также когда человек голодный, ему не до театра и не до любви. Да и недовольство жизнью — тоже часто встречающаяся картина. И это все заедается едой, особенно десертами», — рассказала психолог «Вечерней Москве».

При этом специалист отмечает, что лишние килограммы можно набрать и из-за положительных эмоций. Также влияет на человека взаимодействие с социумом. Набор веса может выступать как защитная реакция по отношению к социуму.