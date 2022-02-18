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Сегодня, 11:00

Какие эмоции влияют на набор лишнего веса? Рассказала психолог

Психолог назвала эмоции, из-за которых люди набирают лишний вес
Галина Глазко
Лишний вес.

Психолог Марина Гладышева рассказала о том, как стресс влияет на жизнь человека. По ее словам, показательной оказалась пандемия, во время которой люди массово скупали еду.

«Любой стресс ввергает человека в состояние небезопасности. Также когда человек голодный, ему не до театра и не до любви. Да и недовольство жизнью — тоже часто встречающаяся картина. И это все заедается едой, особенно десертами», — рассказала психолог «Вечерней Москве».

При этом специалист отмечает, что лишние килограммы можно набрать и из-за положительных эмоций. Также влияет на человека взаимодействие с социумом. Набор веса может выступать как защитная реакция по отношению к социуму.

Источник: https://vm.ru/society/947708-vkus-zhizni-psiholog-rasskazala-ot-kakih-emocij-my-tolsteem
Здоровье
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