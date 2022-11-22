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Сегодня, 16:35

Врач объяснила, как самостоятельно повысить гемоглобин

Ольга Стрельникова
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Фото Image by bublikhaus on Freepik

Врач-педиатр Елена Титаренко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что повысить самостоятельно в домашних условиях гемоглобин можно, главное — не переусердствовать. Специалист рекомендует увеличить потребление фолиевой кислоты, а также железа. Железа достаточно в мясе говядины, печени, рыбе, яйцах, финиках, капусте, шпинате, зелени и орехах. Фолиевую кислоту нужно искать в той же говядине, рисе, арахисе, бобовых, авокадо и листьях салата.

Каким должен быть оптимальный уровень гемоглобина, каковы симптомы пониженного гемоглобина и что делать, когда диета не помогает, читайте в полной версии материала в «СЭ».

Здоровье
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