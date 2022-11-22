Трихолог объяснила, как избежать выпадения волос осенью

Врач-трихолог столичной клиники «СМ-Косметология» Екатерина Пащенко объяснила, как избежать выпадения волос осенью.

По словам медика, осенний «волосопад» связан с дефицитом эстрогена, который напрямую влияет на цикл роста и общее состояние волос. Дело в том, что выработка данного гормона активизируется летом, а вот в холодное время года, наоборот, его уровень снижается. Вместе с тем трихолог назвала авитаминоз в числе основных причин такого недуга осенью.

«Также к активному выпадению волос приводит гормон кортизол, вырабатывающийся на фоне сниженного настроения и повышенной тревожности, которые так характерны осенью. В результате воздействия этого гормона происходит спазм кровеносного русла, нарушается питание волосяного фолликула и волосы начинают выпадать», — приводит слова Пащенко Life.

Чтобы уменьшить риск выпадения и ломкости волос в осенний период, как указала наша собеседница, следует защищать шевелюру от прямых солнечных лучей, правильно и сбалансированно питаться. В частности, в теплое время года стоит включить в рацион продукты, содержащие достаточное количество витаминов группы В, а также омегу-3.

Если же «грехи лета» уже не исправить, то нужно обратиться к трихологу. Врач назначит анализы и при необходимости медикаментозное лечение. Это могут быть как активизирующие кровообращение шампуни и маски, так и мезотерапия или плазмотерапия для стимуляции волосяных луковиц. Вместе с тем Пащенко напомнила и о важности правильного ухода за волосами.

«Не расчесывайте мокрые волосы, не используйте часто фен, применяйте маски и кондиционеры на длину волос, не носите тугие прически, мойте голову по мере загрязнения шампунями, подходящими вам по типу ваших волос», — резюмировала врач.