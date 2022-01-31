Врач рассказал, что нельзя делать при ОРВИ

Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников объяснил, почему нельзя принимать горячую ванну при признаках ОРВИ.

«Если у больного нет повышенной температуры и у него достаточно удовлетворительное самочувствие, то не повредит непродолжительный, на пять-семь минут, теплый, но не горячий душ. Главное — не допускать переохлаждения или перегрева. Горячая ванна при повышенной температуре не допускается вообще», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Врач также рекомендует сохранять комфортную температуру воздуха в комнате, где лечится больной.