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Сегодня, 09:00

Диетолог назвала самые вредные продукты для мозга

Галина Глазко
Сахар.

Диетолог Серена Пун перечислила три вредных продукта, которые могут ускорить старение мозга. Ее рекомендации опубликовали на портале Eat This, Not That!.

Специалист отмечает, что употребление большого количества сахара негативно влияет на память и увеличивает риск возникновения слабоумия. Сахар находится во многих продуктах — от напитков и десертов до заправок для салатов. Рафинированные углеводы содержатся в белом хлебе, выпечке и сухих завтраках, а они изменяют функции в нескольких областях мозга.

Пун рекомендует отказаться и от полуфабрикатов, переработанного мяса. Эти продукты способны привести к слабоумию.

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