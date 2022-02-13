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Врач перечислил болезни, которые вызывают запах изо рта

Перечислены болезни, вызывающие неприятный запах изо рта
Галина Глазко
Перечислены болезни, вызывающие неприятный запах изо рта.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Шота Каландия перечислил болезни, вызывающие неприятный запах изо рта. По его словам, это явление называется галитоз, причиной которого является избыточный рост анаэробных бактерий.

Специалист отмечает, что основными причинами неприятного запаха являются курение, чрезмерное потребление алкоголя, избыточное потребление продуктов с сильным запахом, а также заболевания полости рта, например, кариес, гингивит, парадонтоз, кандидоз полости рта или языка.

«Галитоз вызывают также заболевания ЛОР-органов, органов пищеварения такие, как инфекционный эзофагит, хронический гастрит, гастродуоденит, цирроз печени и другие», — рассказал Каландия «Известиям».

Врач рекомендует для профилактики неприятного запаха изо рта проводить регулярно чистить зубы, межзубные промежутки и язык. Необходимо сократить и употребление сладостей с целью профилактики кариеса. Также он напоминает, что нужно посещать стоматолога не менее двух раз в год.

Источник: https://iz.ru/1289969/2022-02-12/gastroenterolog-nazval-vyzyvaiushchie-zapakh-izo-rta-bolezni
Здоровье
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