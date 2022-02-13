Гинзбург назвал продукт, способствующий очищению легких

Врач-диетолог, телеведущий Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» заявил, что самым полезным продуктом для легких является томат.

Он сослался на исследования китайских ученых, в котором участие приняли курильщики с пораженными легкими. Очистить орган дыхания помогли им именно помидоры.

«Выяснилось, что если употреблять два помидора в день, то восстановление функций легких значительно ускоряется», — сообщил Гинзбург.

Также было выявлено, что употребление томатов несет пользу пожилым людям, так как они защищают легкие от возрастной инволюции.