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Врач рассказала, кому противопоказана копченая колбаса

11:00
Копченая колбаса. Фото Global Look Press
Копченая колбаса. Фото Global Look Press

По словам врача и нутрициолога Марии Тихомировой чрезмерное употребление продукта значительно повышает риск развития рака.

«Мясо в копченой колбасе есть, вот только качество его вызывает сомнение. Такая колбаса будет повышать уровень гистамина, поэтому ее следует исключить аллергикам. Ну и самое неприятное то, что в ней содержится большое количество нитрозодиметиламина, повышающего риск развития рака желудка», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Она также отметила, что в продукте содержится огромное количество примесей: соя, усилители вкуса, нитраты, консерванты и жиры низкого качества.

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Галина Глазко все материалы автора
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