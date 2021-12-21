Врач рассказала, кому противопоказана копченая колбаса

По словам врача и нутрициолога Марии Тихомировой чрезмерное употребление продукта значительно повышает риск развития рака.

«Мясо в копченой колбасе есть, вот только качество его вызывает сомнение. Такая колбаса будет повышать уровень гистамина, поэтому ее следует исключить аллергикам. Ну и самое неприятное то, что в ней содержится большое количество нитрозодиметиламина, повышающего риск развития рака желудка», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Она также отметила, что в продукте содержится огромное количество примесей: соя, усилители вкуса, нитраты, консерванты и жиры низкого качества.