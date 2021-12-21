Нутрициолог рассказала, что стоит исключить из новогоднего меню

Нутрициолог Екатерина Муравская отметила, что в новогодних блюдах стоит заменить майонез, колбасу, сосиски, крабовые палочки, консервы и другие полуфабрикаты.

«Магазинный майонез очень жирный, безумно калорийный, заменить его можно йогуртом, сметаной, густым мацони. Сыр можно, но в небольшом количестве. Лучше отдавать предпочтение более легким сортам сыра. Соления, острые соусы повышают аппетит и жажду, переев их, можно выпить много жидкости. Организму будет непросто справиться с большим объемом жидкости, да еще при обильном употреблении пищи», — отметила она в разговоре с РИА «Новости».

Она также посоветовала на десерт выбрать суфле, желе, безе и мармелады вместо тортов и пирожных с масляным кремом, которые очень калорийны. А также от картошки, жирных сортов мяса.