Врач назвала полезные свойства граната

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала о пользе граната. По ее словам, гранат можно употреблять с косточками.

«Мякоть, сок и семена граната содержат семь групп биологически активных веществ, обладающих сильнейшими антиоксидантными. Они содержат танины. В кишечнике часть из них подвергается переработке микрофлорой с образованием уролитинов. Это важнейшие биоактивные вещества, которые борются против рака, воспалений, болезней с сердцем, а также повышают иммунитет и останавливают старение.

Вторая группа — флавоноиды. Они блокируют накопление холестерина и окисленных липидов в стенках сосудов, тормозят развитие атеросклероза. Противовоспалительное свойство антоцианов и уролитинов борется и с ожирением», — приводит ее слова газета «Известия».

Также она отметила, что гранаты содержат лигнаны (уменьшают симптомы дефицита эстрогенов, такие как приливы, нарушения сна и повышенная потливость), жирные кислоты, липиды, пищевые волокна, витамины В2, В5, В6, В9, С, Н, РР и каротиноиды.