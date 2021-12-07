Как мы отдыхаем в новогодние каникулы-2022?

Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся десять дней — с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 год. Эти даты официально утвердило Правительство страны.

Так как 1 и 2 января совпали с нерабочими праздничными днями и пришлись на субботу и воскресенье, то их перенесли на 3 и 10 мая соответственно. Также премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем.

График выходных праздничных дней в 2022 году: