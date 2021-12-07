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Как мы отдыхаем в новогодние каникулы-2022?

07:00
Новогодние каникулы в России продлятся десять дней. Фото Global Look Press
Новогодние каникулы в России продлятся десять дней. Фото Global Look Press

Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся десять дней — с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 год. Эти даты официально утвердило Правительство страны.

Так как 1 и 2 января совпали с нерабочими праздничными днями и пришлись на субботу и воскресенье, то их перенесли на 3 и 10 мая соответственно. Также премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем.

График выходных праздничных дней в 2022 году:

  • • 31 декабря 2021 года — 9 января 2022 года;
  • • 23 февраля;
  • • 6-8 марта;
  • • 30 апреля — 3 мая;
  • • 7-10 мая;
  • • 11-13 июня;
  • • 4-6 ноября.

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Галина Глазко все материалы автора
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