Врач назвала главные признаки дефицита соли в организме

Гастроэнтеролог, диетолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Наталья Стукова рассказала, как влияет на организм нехватка соли. По ее словам, дефицит соли может проявляться физическим недомоганием и проблемами со здоровьем.

«Признаками нехватки соли в организме могут являться головная боль, головокружение, слабость, тошнота, нарушение работы сердца, нестабильная гемодинамика. Соль принимает участие в обменных процессах на уровне клеток, поэтому она крайне необходима для организма», — рассказала Стукова «Вечерней Москве».

Она также отметила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым употреблять не более 5 граммов поваренной соли в сутки.