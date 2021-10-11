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Врач назвала главные признаки дефицита соли в организме

11 октября, 21:15
Нехватка соли в организме критична. Фото Unsplash
Нехватка соли в организме критична. Фото Unsplash

Гастроэнтеролог, диетолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Наталья Стукова рассказала, как влияет на организм нехватка соли. По ее словам, дефицит соли может проявляться физическим недомоганием и проблемами со здоровьем.

«Признаками нехватки соли в организме могут являться головная боль, головокружение, слабость, тошнота, нарушение работы сердца, нестабильная гемодинамика. Соль принимает участие в обменных процессах на уровне клеток, поэтому она крайне необходима для организма», — рассказала Стукова «Вечерней Москве».

Она также отметила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым употреблять не более 5 граммов поваренной соли в сутки.

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Галина Глазко все материалы автора
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