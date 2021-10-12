«Это все неважно». Советы эксперта о том, можно ли есть после 18 часов

Чемпионка Arnold Classic Europe в категории фитнес-бикини Софья Крючкова дала совет, как правильно питаться в течение дня. При этом она отметила, что после 18:00 есть можно, но на ночь переедать не желательно.

«После 18:00, конечно, можно есть. Значение имеет лишь количество съеденной за день пищи. Неважно, в какое время мы ее съедим, но, конечно, на ночь не стоит объедаться. Лучше распределить пищу на 3-4 приема и съесть их в комфортное для себя время», — отметила спортсменка в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Софья Крючкова — чемпионка Arnold Classic Europe в категории фитнес-бикини среди женщин до 166 см, абсолютная чемпионка среди юниорок, вице-чемпионка России 2021 года среди юниорок, призер чемпионата России среди женщин до 166 см и чемпионка Москвы 2021 года.