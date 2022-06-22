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Мясников назвал опасные для сердца лекарства

Галина Глазко
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Таблетки от аритмии могут быть опасны.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» на «России 1» рассказал об опасности лекарств от аритмии. По мнению специалиста, неправильный прием этого препарата способен спровоцировать еще более сильную аритмию.

«Если рассчитать неправильную дозировку, то это будет опасно. Как правило, когда мы сталкиваемся с аритмией, которая не опасна и просто доставляет некоторые неудобства, то говорим, что лучше не будем давать лекарства, стараясь удерживать нормальный синусовый ритм. Это связано с тем, что можно нанести еще больший вред», — отметил теледоктор.

Ранее Мясников объяснил, кому не стоит посещать баню.

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Александр Мясников
Здоровье
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