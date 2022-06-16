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Кому нельзя посещать баню? Ответил Мясников

Мясников объяснил, кому не стоит посещать баню
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Бани не рекомендуется посещать людям с острыми кожными заболеваниями.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» рассказал, кому не стоит посещать бани и сауны. В первую очередь, не рекомендуется это людям с острыми кожными заболеваниями.

«Вообще, в бане должно быть комфортно, в ней не нужно ничего терпеть. Только вы сами определяете, сколько времени провести в парной», — отметил теледоктор.

Важно понимать, что при правильном посещении бани можно забыть о болезнях, очистить организм от шлаков и токсинов.

При этом стоит помнить, что после сауны не уходит лишний вес, из организма выводится только вода, которая в ближайшее время вернется.

Ранее Мясников назвал лекарства, которые способны спровоцировать выпадение волос.

Детокс. Очищение организма от токсинов: что такое детокс-программы и где их пройти?

Александр Мясников
Здоровье
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