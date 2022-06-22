Врач назвала два эффективных способа высыпаться

Врач-сомнолог Наталья Дорохова объяснила, как важно высыпаться и что для этого необходимо сделать. По ее словам, стоит отключать телевизор, смартфоны и планшеты минимум за час до сна.

«Имеет смысл и воспользоваться так называемыми желтыми очками. Они блокируют синий спектр, позволяя мелатонину вырабатываться в необходимом объеме. Такие очки также помогают уменьшить зрительное напряжение и риск пробуждения с ощущением «песка в глазах», — приводит слова врача Life.

Выбирать очки стоит внимательно. Важно подобрать правильную форму и размер. Отдавайте предпочтения качественным материалам и проверяйте, чтобы светофильтр был сертифицированным.

Отмечается, что надевать такие очки стоит за полчаса до того, как вы отправляетесь в кровать.